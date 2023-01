Taux : la BCE va continuer à durcir sa politique monétaire, assure Lagarde à Davos

L'heure n'est pas à l'assouplissement de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). S'exprimant dans le cadre du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, la présidente de l'institution a jugé que l'inflation dans la zone euro était encore beaucoup trop élevée. « Nous maintiendrons le cap jusqu'à ce que nous soyons entrés en territoire restrictif suffisamment longtemps pour pouvoir ramener l'inflation à 2% dans un délai raisonnable », a ainsi déclaré Christine Lagarde.

Pour rappel, la BCE a relevé ses taux directeurs quatre fois depuis juillet, faisant passer le taux de dépôt de -0,50% à 2%. Et l'institution ne prévoirait pas d'adoucir sa politique en ce début 2023 d'après Isabelle Schnabel, membre du directoire de la Banque centrale européenne, qui s'exprimait fin décembre. « La question de savoir si nous devons aller encore plus haut dépendra des perspectives d'inflation futures (...). Nous pouvons nous attendre à des réactions de plus en plus fortes et nous devons y résister. C'est exactement pour cela que les banques centrales sont indépendantes », avait-elle précisé.

Des gouverneurs des banques centrales nationales poussent au maintien d'une forte hausse des taux. Selon le gouverneur de la banque centrale de Lettonie, Martins Kazaks, la BCE devrait relever ses taux d'intérêt de manière significative lors de ses deux prochaines réunions de politique monétaire prévues en février et mars.

La hausse a fait débat en interne en décembre

Une décision qui a eu du mal à faire l'unanimité apprend-on lire dans le compte rendu de cette réunion publié ce jeudi 20 janvier. Un grand nombre de responsables de l'institut étaient en effet initialement favorables à une hausse de 75 points de base et certains ont tenu bon jusqu'au bout. Des sources ont indiqué que la proposition de l'économiste en chef de la BCE, Philip Lane, de relever les taux d'un demi-point s'est heurtée à la forte opposition de certains membres, qui insistaient sur une hausse de trois quarts de point.

Christine Lagarde a alors proposé qu'un message suggérant de prochaines hausses de taux de 50 points de base soit intégré ainsi qu'un message optimiste sur l'inflation lors de sa conférence de presse, ce qui a convaincu suffisamment de responsables de la BCE de se rallier à la proposition de Philip Lane, ont indiqué les sources.

« D'une certaine manière, cela a été considéré comme équivalent à une hausse de taux de 75 points de base (...) car une approche moins intense mais plus régulière pour ramener les taux d'intérêt à un niveau restrictif pourrait être considérée comme compatible avec la nature plus persistante du mécanisme d'inflation et la persistance d'une forte incertitude », indique le compte-rendu de la réunion de la BCE.

Une année 2023 finalement meilleure que prévue

Si l'activité en zone euro a ralenti par rapport à 2022, elle devrait être « bien meilleure » cette année que redouté initialement d'après Christine Lagarde. Soulignant toutefois qu'elle « ne sera pas brillante ».

Le marché du travail, en Europe en particulier, « n'ont jamais été aussi dynamiques » avec un nombre de chômeurs « au plus bas par rapport à ce que nous avons eu au cours des 20 dernières années », a souligné la banquière française. Elle s'est notamment référée à l'Allemagne, première économie d'Europe, qui devrait selon elle échapper à la récession en 2023, malgré la situation toujours tendue face à la crise énergétique, selon les déclarations du chancelier Olaf Scholz lors d'une interview mardi à Bloomberg. Frappée par l'inflation qui renchérit les coûts de production de l'industrie, moteur de son économie, l'Allemagne semble mieux résister que prévu grâce à une consommation robuste et des aides publiques conséquentes.

La Commission européenne prévoit de son côté une contraction du produit intérieur brut (PIB) pour la zone euro comme pour l'UE au dernier trimestre de 2022 et lors des trois premiers mois de 2023, avant un rebond sur le reste de l'année.

