Hausse des taux : pour diminuer l'inflation, la BCE ne baissera pas la garde en 2023

Nouvelles hausses des taux en vue en 2023. Après quatre hausses consécutives des taux depuis juillet, le resserrement de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) ne va pas s'arrêter. Principale voix du camp « hawkish » de la BCE, qui est à l'origine de la hausse des taux observée dans la zone euro depuis juillet, Isabel Schnabel, membre du directoire de la Banque centrale européenne, a, dans un entretien samedi au journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, ouvert la porte ce week-end à une nouvelle hausse des taux pour faire baisser l'inflation. Notamment du taux de dépôt, celui auquel elle rémunère les dépôts des banques auprès de la BCE, qui pourrait augmenter plus fortement que prévu si les estimations d'inflation l'exigent. « La question de savoir si nous devrons aller encore plus haut dépendra des perspectives d'inflation futures », a-t-elle déclaré au journal.

Encore négatif au printemps, le taux de dépôt se situe entre 1,5% à 2%, et les investisseurs s'attendent désormais à ce qu'il atteigne 3,4% l'année prochaine, contre un pic de 2,75% anticipé auparavant.

Isabel Schnabel a ajouté que la BCE se concentrera sur les prévisions d'inflation à moyen terme, plutôt que sur les chiffres actuels, et qu'elle voyait peu de risques d'augmenter trop fortement les coûts d'emprunt à l'heure actuelle, étant donné que les taux d'intérêt réels sont encore très bas.

Trois ministres italiens ont critiqué la dernière décision de la BCE, qui a fait grimper en flèche les coûts d'emprunt de l'Italie, lourdement endettée. Isabel Schnabel estime que la BCE devrait résister à la pression.

« Nous pouvons nous attendre à des réactions de plus en plus fortes et nous devons y résister », a-t-elle dit, citée par Frankfurter Allgemeine Zeitung. « C'est exactement pour cela que les banques centrales sont indépendantes ».