Le gouverneur de la Banque de France s'attend à une croissance « probablement faiblement positive » en 2023, après une année 2022 où elle devrait atteindre 2,6%. Des prévisions bien plus pessimistes que celles du gouvernement, qui table sur 1% de croissance. François Villeroy de Galhau estime que l'économie française retrouvera « une route plus normale » ensuite, avec moins d'inflation et plus de croissance.