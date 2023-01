Les taux d'intérêt de la BCE dans la zone euro devraient atteindre un pic d'ici à l'été (Villeroy de Galhau)

Les taux dans la zone euro devait atteindre un pic d'ici à l'été pour juguler l'inflation. C'est ce qu'a indiqué le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, lors de la présentation de ses vœux à la presse ce jeudi. Pour rappel, encore négatif au printemps, le taux de dépôt se situe entre 1,5% à 2%, et les investisseurs s'attendent désormais à ce qu'il atteigne 3,4% en 2023. Villeroy de Gallhau ne s'est pas risqué à donner le niveau de taux qui doit permettre de ramener l'inflation à 2% d'ici à fin 2024, alors qu'elle culminait à 10% dans la zone euro en novembre et de 5,9% en France en décembre. Selon lui, la hausse des prix devrait connaître, selon lui, un pic au premier semestre.

Quatre hausses des taux depuis juillet

Pour rappel, la BCE a relevé ses taux directeurs quatre fois depuis juillet, faisant passer le taux de dépôt de -0,50% à 2%. Des gouverneurs d'autres banques centrales poussent au maintien d'une forte hausse des taux. Selon le gouverneur de la banque centrale de Lettonie, Martins Kazaks ; la BCE devrait relever ses taux d'intérêt de manière significative lors de ses deux prochaines réunions de politique monétaire prévues en février et mars. Isabelle Schnabel, membre du directoire de la Banque centrale européenne, a aussi affirmé fin décembre que la BCE ne prévoyait pas d'adoucir sa politique début de 2023. « La question de savoir si nous devons aller encore plus haut dépendra des perspectives d'inflation futures (...) Nous pouvons nous attendre à des réactions de plus en plus fortes et nous devons y résister. C'est exactement pour cela que les banques centrales sont indépendantes », avait-elle précisé.

La présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde, a « promis » en décembre que l'institution fera « tout son possible » pour combattre l'inflation et y « réussira »,

« Nous augmentons les taux d'intérêt et nous les augmenterons encore, à un rythme soutenu, jusqu'à ce qu'ils soient à un niveau qui assure un retour rapide de l'inflation à notre cible à moyen terme de 2% », a déclaré Christine Lagarde. « Et nous réussirons », a-t-elle ajouté. Le 15 décembre, elle expliquait déjà en conférence de presse que « Il est assez évident que, sur la base des données que nous avons à l'heure actuelle (...), il faut s'attendre à ce que nous augmentions les taux d'intérêt à un rythme de 0,5 point pendant un certain temps ».

