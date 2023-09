La Chine baisse à nouveau l'un de ses taux pour relancer l'économie (notamment l'immobilier)

La banque centrale chinoise a réduit ce jeudi 14 septembre un ratio de référence, actant ainsi la troisième baisse de taux en l'espace d'un mois. Dans le détail, le taux de réserve obligatoire (RRR), qui représente la part des dépôts que les banques sont tenues de garder dans leurs coffres, sera abaissé de 0,25 point à compter de vendredi, a annoncé la banque centrale.

Le RRR sera désormais d'environ 7,4% afin de « consolider les bases de la reprise », a-t-elle souligné dans un communiqué. La dernière baisse de ce ratio remontait à mars et cette mesure était largement anticipée par les marchés. Elle vise à « pousser les banques à abaisser les taux des prêts hypothécaires existants » dans un contexte de crise de l'immobilier, qui pénalise lourdement la reprise, relève l'économiste Larry Hu, de la banque d'investissement Macquarie.

Consommation en berne

La situation du secteur immobilier, avec son lot de promoteurs au bord de la faillite et de logements inachevés, est un important obstacle à la croissance. Les prêts aux ménages avaient ainsi atteint en juillet leur niveau le plus faible depuis 2009, signe d'une économie au ralenti, avant de rebondir le mois dernier.

Country Garden, l'un des plus gros groupes immobiliers de Chine à l'endettement astronomique, négocie avec ses créanciers le rééchelonnement de plusieurs remboursements, pour éviter un potentiel défaut de paiement. Pour relancer un secteur clé de l'économie, qui a longtemps représenté au sens large un quart de son PIB (Produit intérieur brut), la Chine avait déjà annoncé un assouplissement des critères pour l'octroi de prêts hypothécaires.

De nouveaux chiffres attendus vendredi

L'activité est également pénalisée par une consommation en berne dans un contexte d'incertitude sur le marché du travail et de ralentissement économique mondial, qui pèse sur la demande en biens chinois et donc l'activité de milliers d'usines. La Chine a déjà réduit deux taux de référence en août : le LPR à un an, qui constitue la référence des taux les plus avantageux que les banques peuvent offrir aux entreprises et aux ménages, ainsi que le taux pour les prêts à moyen terme aux établissements financiers (MLF).

Pour soutenir la consommation, des avantages fiscaux à destination des ménages et entreprises avaient précédé. La décision de réduire le RRR intervient à la veille de la publication d'une série d'indicateurs clés pour l'économie chinoise au mois d'août. Les ventes au détail, principal indicateur de la consommation des ménages, et celui de la production industrielle seront notamment dévoilés.

Des analystes s'attendent à un léger rebond, au moment où le gouvernement résiste toujours à l'idée d'un plan de relance massif jugé préjudiciable aux finances publiques.

(Avec AFP)