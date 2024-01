La Chine et les Etats-Unis renouent le dialogue après des mois de détérioration dans la relation

Des discussions « franches » et « substantielles ». C'est ce qu'ont jugé la Chine et les Etats-Unis à propos de la discussion entre le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, et le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan à Bangkok.

« Les deux parties ont eu des discussions stratégiques franches, substantielles et fructueuses » notamment sur « comment gérer de manière appropriée les questions importantes et sensibles des relations sino-américaines », a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères.

Les deux pays semblent désireux de renouer le dialogue, avec l'envoi l'an dernier par Washington de plusieurs hauts responsables à Pékin et une rencontre en novembre entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping en Californie. D'ailleurs, un appel entre les deux dirigeants est actuellement en préparation, a indiqué la Maison Blanche à l'issue des entretiens entre Wang Yi et Jake Sullivan, tenus vendredi et samedi dans la capitale thaïlandaise.

La Maison Blanche a ajouté que cette rencontre s'inscrivait « dans le cadre des efforts visant à maintenir des lignes de communication ouvertes et à gérer de manière responsable la concurrence dans les relations » entre les deux puissances.

Tensions autour de Taïwan

Plusieurs dossiers ont creusé un fossé entre les Etats-Unis et la Chine ces dernières années autour du commerce, de la rivalité avec les nouvelles technologies, de la lutte d'influence en Asie-Pacifique ou encore autour de la mer de Chine méridionale et des droits humains. Surtout, les deux puissances s'affrontent autour de Taïwan, (officiellement « la République de Chine »), que Pékin (« la République populaire de Chine ») considère comme une partie intégrante du territoire chinois.

La Chine reproche aux Etats-Unis, qui ne reconnaissent pourtant pas officiellement Taïwan, d'être le premier fournisseur d'armes et le principal soutien des autorités taïwanaises.

« Le plus grand défi pour les relations sino-américaines est le mouvement prônant l'indépendance de Taïwan », a souligné Wang Yi devant Jake Sullivan, a indiqué Pékin dans son communiqué, ajoutant que « les Etats-Unis doivent (...) mettre en oeuvre concrètement leur engagement à ne pas soutenir l'indépendance de Taïwan et à soutenir la réunification pacifique de la Chine » .

Le pays voit d'un mauvais oeil la multiplication ces dernières années des contacts entre responsables politiques américains et taïwanais, qu'elle considère comme des entorses à la promesse des Etats-Unis de ne pas avoir de relations officielles avec Taipei.

Deux députés américains se sont encore rendus mercredi sur l'île suite à l'élection présidentielle taïwanaise, tenue courant janvier, qui a encore tendu les liens Pékin-Washington.

Difficultés avec l'Union européenne

Ces discussions surviennent un peu après les tensions montées d'un cran entre la Chine et l'Union européenne. Cette dernière a annoncé mercredi plusieurs initiatives prévoyant notamment le renforcement du mécanisme de contrôle des investissements étrangers en Europe entré en vigueur fin 2020. Une nouvelle qui a contrarié la Chine. Son porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin a déclaré :

« Nous espérons que l'UE respectera le libre-échange, la libre-concurrence et la coopération ouverte, qui sont des normes fondamentales de l'économie de marché », ajoutant que « la communauté internationale est très inquiète de l'unilatéralisme protectionniste de l'UE dans les secteurs économique et commercial ».

En décembre dernier, Pékin a annoncé que le pays allait stopper l'exportation d'une série de technologies liées à l'extraction des terres rares. Un événement qui constitue un tournant dans l'histoire du commerce mondial et qui fait suite à une première décision de la Chine de conditionner l'exportation de deux métaux stratégiques (gallium et germanium), à l'aval du gouvernement central. Or, ces métaux sont justement indispensables pour le développement de nombreuses technologies (batteries électriques, puces, smartphones, écrans LCD, Internet, éoliennes, et équipements militaires...).

Ainsi, l'Empire du Milieu entend priver ses partenaires commerciaux de plusieurs matériaux afin de dominer les enjeux d'indépendance technologiques.

(Avec AFP)