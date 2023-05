Au plus haut des tensions avec les Etats-Unis, la Chine nomme un nouvel ambassadeur à Washington

La Chine a fait son choix pour le remplaçant de Qin Gang, promu en tant que ministre des Affaires étrangères en décembre 2022, au poste d'ambassadeur à Washington. Xie Feng, un diplomate de carrière, prendra la relève de ce poste à fortes responsabilités. L'homme d'Etat chinois est arrivé à New York mardi 23 mai, a indiqué l'ambassade chinoise dans un communiqué.

Le nouvel ambassadeur semble pleinement conscient des tâches qui l'attendent. « A l'heure actuelle, les relations sino-américaines traversent de graves difficultés et sont confrontées à de sérieux défis », a déclaré Xie Feng aux journalistes à l'aéroport, selon le communiqué.

« Je ressens à la fois un glorieux sens du devoir et une lourde responsabilité. Mes collègues et moi-même ferons face aux difficultés, assumerons nos responsabilités et serons à la hauteur de notre mission », a-t-il ajouté.

L'ambassadeur des Etats-Unis en Chine, Nicholas Burns, a organisé un « dîner d'adieu » pour Xie Feng avant son départ « au moment où nous gérons les relations toujours difficiles entre les Etats-Unis et la Chine », a-t-il fait savoir sur Twitter. « Je me réjouis de travailler avec lui dans ses nouvelles fonctions », a ajouté le diplomate américain.

Longue expérience dans le ministère des Affaires étrangères

Selon sa biographie officielle, Xie Feng, 59 ans, est originaire de la riche province du Jiangsu (est). Il était jusqu'à présent vice-ministre des Affaires étrangères et représentant du ministère à Hong Kong.

Ingénieur de formation, il a travaillé pour les Affaires étrangères depuis au moins 1986, passant notamment une longue période au bureau des affaires nord-américaines du ministère. Il a été en poste deux fois à Washington au début des années 2000 avant de devenir ambassadeur en Indonésie.

Les tensions sino-américaines au plus haut

Le nouvel ambassadeur de Chine aura un rôle clé dans les relations entre Pékin et Washington. Et pour le moment, ces dernières sont très mauvaises.

A cause des tensions en mer de Chine au sujet de l'indépendance de Taïwan et de l'opposition des deux puissances sur la guerre russo-ukrainienne, Joe Biden et Xi Ximping ont enchaîné une série de sanctions commerciales. Fin 2022, Joe Biden a décidé de limiter les exportations de semi-conducteurs très complexes comme les processeurs vers la Chine. En réponse, Pékin vient d'interdire les semi-conducteurs (moins complexes) de l'entreprise américaine Micron dans toutes les grandes entreprises chinoises. Une véritable guerre économique et commerciale se tient donc entre les deux puissances, Xie Feng aura pour but de maintenir le lien et de mettre en place « un dégel » des relations sino-américaines tel que l'a annoncé Joe Biden dimanche 21 mai.

(Avec AFP)