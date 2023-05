Apple réduit sa dépendance à la Chine en s'alliant avec le fabricant américain de semi-conducteurs Broadcom

Sous fonds de guerre économique et de sanctions bilatérales entre la Chine et les Etats-Unis, Apple cherche à diversifier ses activités hors de Chine, dont elle est très dépendante pour sa chaîne d'approvisionnement. Ce mercredi, le fabriquant de l'IPhone a annoncé qu'il allait travailler avec l'Américain Broadcom qui va notamment concevoir et construire des composants qui servent à capter la 5G, la cinquième génération de téléphonie mobile.

La production aura lieu sur différents sites américains, notamment dans l'usine de Broadcom à Fort Collins, dans le Colorado.

Investir 430 milliards de dollars dans l'économie américaine sur cinq ans

« Tous les produits d'Apple dépendent de technologies développées et construites ici aux Etats-Unis, et nous continuerons à investir dans l'économie américaine parce que nous croyons de façon inébranlable dans l'avenir de l'Amérique », a déclaré le patron d'Apple, Tim Cook, cité dans un communiqué. L'entreprise précise que cette annonce s'inscrit dans les engagements pris par Apple en 2021 d'investir 430 milliards de dollars dans l'économie américaine sur cinq ans, des fournisseurs aux dépenses liées aux serveurs informatiques.

Il s'agit bien pour la marque à la pomme de réduire sa dépendance à la Chine. Les strictes politiques de lutte contre l'épidémie de Covid ont ralenti la production et les tensions diplomatiques actuelles avec les États-Unis, qui menacent d'interdire les exportations de composants high-tech dans l'Empire du milieu ont forcé le destin.

Les yeux tournés vers l'Inde

Tim Cook avait néanmoins assuré qu'Apple jouit d'une relation « symbiotique » avec la Chine lors d'une visite en mars à Pékin pour assister à un événement organisé par l'Etat, avec des personnalités du secteur entrepreneurial. Le mot de symbiose n'avait pas été choisi au hasard. Selon sa définition, il désigne une association étroite de deux ou plusieurs organismes différents, mutuellement bénéfique, voire indispensable à leur survie.

Mais le patron de la marque à la pomme est aussi allé en Inde au printemps pour inaugurer l'un des deux premiers magasins de la marque dans le pays le plus peuplé du monde. En septembre dernier, le groupe californien a déclaré qu'il fabriquerait son dernier iPhone 14 en Inde, et Foxconn, le géant taïwanais de la technologie et principal assembleur des iPhone, vient d'acheter un immense terrain en banlieue de Bangalore, la Silicon Valley indienne. « Avoir des solutions de rechange ou de diversification permet de ne pas trop dépendre d'une seule région », estimait alors auprès de l'AFP Prachir Singh, analyste de Counterpoint Technology Market Research. « Ce n'est pas comme si les opérations chinoises allaient tomber à zéro », ajoutait-il toutefois, « il s'agit de construire un environnement similaire en Inde afin de pouvoir compter sur plusieurs sites. » Le géant américain vient aussi d'ouvrir son premier magasin en ligne au Vietnam, poursuivant ainsi sa conquête des marchés émergents en Asie.

En mars, Apple avait en outre annoncé qu'il prévoyait d'investir un milliard d'euros au cours des prochaines années sur son site de Munich, dédié au développement de puces électroniques. Cette expansion en Allemagne s'inscrit dans sa stratégie de développer de plus en plus les puces utilisées dans ses smartphones, ordinateurs, tablettes et autres appareils connectés.

L'Allemagne multiplie les annonces de méga-investissements dans la production de semi-conducteurs De son côté, Berlin fait le maximum pour séduire les entreprises technologiques et notamment les producteurs de semi-conducteurs. Des voitures électriques aux smartphones en passant par les éoliennes et même les missiles, ces puces électroniques sont le « pétrole du 21ème siècle », des composants dont « tout le reste dépend », a lancé le chancelier Olaf Scholz lors de l'inauguration d'une nouvelle usine du fabricant allemand Infineon début mai. En déplacement le week-end dernier à Seoul, c'est encore de semi-conducteurs dont le dirigeant a parlé avec ses interlocuteurs coréens, les appelant à investir en Europe pour renforcer les chaînes d'approvisionnement. L'objectif affiché par l'UE est d'atteindre 20% du marché mondial en 2030, soit deux fois plus qu'aujourd'hui : il faudra pour cela quadrupler la production sur le Vieux continent. C'est le but du « Chips Act » européen conclu en avril qui prévoit de mobiliser 43 milliards d'euros d'investissements publics et privés. La première économie européenne se veut le fer de lance de ce mouvement destiné à réduire la dépendance envers l'Asie.

