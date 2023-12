La Fed maintient ses taux, la perspective d'une baisse des taux en 2024 se précise

Pas de mauvaise surprise avant Noël, la Réserve fédérale américaine a annoncé un maintien de ses taux directeurs lors de sa réunion, ce mercredi. Une décision qui était attendue puisque le consensus anticipait à 97% un maintien des taux, comme cela a été le cas lors des dernières réunions de novembre et de septembre. Les taux de l'institution reste donc dans la fourchette de 5,25 à 5,50%, et ses responsables les voient tomber à 4,6% d'ici fin-2024, selon un communiqué publié à l'issue de la réunion.

Pour rappel, dans l'objectif de juguler l'inflation qui avait atteint pratiquement 10% en juillet 2022 (+9,5% sur un an), la gardienne du dollar avait décidé de monter très rapidement ses taux directeurs, à partir de mars 2022, les faisant passer de proche de 0% début 2022 à la fourchette actuelle depuis l'été 2023, soit leur plus haut niveau depuis 22 ans. Mais depuis cet été, la Fed a calmé le jeu. En effet, il s'agit de la quatrième fois au cours des cinq dernières réunions que l'institution laisse ses taux inchangés.

L'inflation devrait ralentir un peu plus vite que prévu, pour tomber à 2,4% fin-2024 (contre 2,5% anticipés lors des précédentes prévisions), mais il faudra attendre 2026 pour la voir retrouver le niveau souhaité de 2,0%.

La prévision de croissance a elle été révisée en légère hausse pour 2023, à 2,6% (contre 2,1%), mais en légère baisse pour 2024, à 1,4%

L'Inflation au plus bas

Cette politique du statu quo est due au ralentissement de l'inflation ces derniers mois.

D'après l'indice CPI publié ce mardi par le département du Travail, celle-ci a légèrement ralenti au mois de novembre pour s'établir à 3,1% sur un an, le chiffre le plus bas

depuis cinq mois et toujours plus proche de l'objectif de 2% de l'institution.

L'une des explications à ce ralentissement est conjoncturel. « Les craintes d'une propagation du conflit israélo-palestinien à d'autres économies de la région ne se sont pas matérialisées. Cette absence de contagion s'est illustrée par la baisse de 20 % du cours du baril de pétrole, passé de 95 dollars après l'attaque du Hamas (le 7 octobre) à 75 dollars aujourd'hui », explique dans une note Mary-Sol Michel, Directrice de la Gestion sous mandat chez Swiss Life Banque Privée. Mais selon nombre d'économistes et d'analystes, ce ralentissement vient surtout du resserrement monétaire dont l'impact se fait généralement ressentir 12 à 18 mois après le début de la hausse des taux. En effet, cette action se répercute sur les taux de crédits et des obligations, freinant ainsi la capacité d'endettement et d'investissement des ménages et des entreprises qui vont alors moins consommer et détendre la pression acheteuse qui pousse les prix à la hausse. Face à cette conséquence à retardement de sa politique, la Fed préfère donc lâcher du lest en maintenant ses taux pour examiner les conséquences de cette pression sur le coût de l'endettement.

Et jusqu'ici, toutes les planètes s'alignent pour la Fed puisque l'économie américaine fait preuve d'une résilience importante. La croissance des Etats-Unis s'est établie à 5,2% au troisième trimestre en rythme annualisé, selon la deuxième estimation du département du Commerce, publiée ce mercredi. Il s'agit d'une augmentation du Produit intérieur brut (PIB) plus forte que celle affichée dans la première estimation, à 4,9% et surtout d'un doublement par rapport au trimestre précédent.

Vers une baisse des taux en 2024 ?

Avec ces données encourageantes, la Fed pourrait même être tentée de baisser ses taux directeurs lors de prochaines réunions. C'est en tout cas le scénario des marchés. « Les marchés ont écarté toute possibilité d'une nouvelle hausse et s'attendent désormais à ce que la première baisse intervienne en mars ou en mai 2024 », analyse John Plassard, directeur et spécialiste des marchés chez la banque Mirabaud.