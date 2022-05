La moitié des clients de Gazprom a ouvert un compte en roubles pour payer le gaz russe

C'est une information qui a sûrement vocation à jeter de l'huile sur le feu. Environ la moitié des entreprises étrangères qui ont conclu un contrat de fourniture de gaz avec Gazprom ont ouvert un compte en roubles auprès de Gazprombank pour honorer leurs paiements, a indiqué ce jeudi 19 mai le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak, cité par Ria Novosti.

« Selon mes chiffres, environ la moitié ont déjà ouvert dans notre banque des comptes spéciaux - en devises et en roubles - pour permettre le virement en devises, leur conversion en roubles et le paiement du gaz fourni en roubles », a-t-il précisé, indiquant que « 54 entreprises » sont liées par un contrat avec Gazprom Export. Et d'ajouter : « Dans les prochains jours, nous aurons la liste définitive de ceux qui ont payé en roubles et ceux qui ont refusé de payer ».