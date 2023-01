Le gouvernement britannique veut négocier avec les grévistes qui bloquent le pays depuis plusieurs mois

Le gouvernement britannique conservateur va-t-il céder ? C'est ce qu'a laissé entendre le Premier ministre Rishi Sunak lors d'une interview pour la BBC dimanche 8 janvier. « La première chose que nous devons faire est de commencer à discuter correctement, et c'est pour cela que lundi est si important et que nous voulons avoir ces discussions (...) Le gouvernement a toujours dit qu'il était heureux d'avoir une discussion sur les salaires qui soit responsable et abordable pour le pays », a-t-il déclaré

Le Royaume-Uni est secoué par de nombreuses grèves ces derniers mois, en particulier chez les cheminots, mais aussi les ambulanciers, les infirmières et les agents de la police aux frontières. On connaîtra aussi cette semaine le résultat des votes dans les rangs de syndicats d'enseignants sur de futures grèves dans les établissements publics. Autant de services très importants pour la population qui ne fonctionnent plus. Les grèves qui font suite au refus du gouvernement d'augmenter les salaires menacent notamment le système hospitalier du pays. Les infirmières seront aussi en grève deux jours en janvier, après avoir déjà débrayé en décembre, une première depuis plus de cent ans.

Face à ces mouvements sociaux, les médecins urgentistes tirent la sonnette d'alarme alors que 300 à 500 personnes meurent chaque mois faute de prise en charge assez rapides aux urgences. Le gouvernement a organisé une réunion d'urgence samedi, à l'issue de laquelle le Premier ministre a plaidé pour une approche « audacieuse et radicale ». Le système « n'est pas juste à genou, il est à terre », a asséné dimanche sur la chaîne de télévision Sky News le chef de l'opposition travailliste, Keir Starmer. Ce dernier promet un plan à dix ans s'il devient Premier ministre à l'issue des prochaines élections législatives prévues d'ici au plus tard deux ans.

Une inflation qui touche fortement les ménages

À l'origine de ces mouvements sociaux, les syndicats réclament une augmentation des salaires face à la hausse du coût de la vie. L'inflation en Grande-Bretagne bat un record de quarante ans, culminant à un rythme annuel de 10,7%, proche des 10,2% de la zone euro. Mais en l'absence d'une protection sociale équivalente à celle du Vieux Continent, la hausse des prix rogne le budget de millions de ménages, dont une partie bascule dans la pauvreté. La moitié des foyers saute ainsi des repas. Car, plus forte encore que l'inflation générale, l'inflation alimentaire s'accélère à +16,5% sur un an.

Les discussions de lundi doivent donc porter sur les revalorisations de salaires dans la fonction publique pour l'année fiscale à venir (2023-2024). L'annonce de ces discussions suscite « une touche d'optimisme » sur la volonté du gouvernement de mettre fin au conflit, a affirmé dimanche Pat Cullen, la secrétaire générale du Royal College of Nursing (RCN), principal syndicat des infirmières. Interrogée sur la BBC, elle a toutefois prévenu que le refus du gouvernement de discuter sur les salaires de cette année « ne va pas empêcher la grève prévue dans dix jours ». Plusieurs syndicats, comme celui des transports RMT, ont prévu de se réunir cette semaine sous l'égide du Trade Union Congress (TUC) qui fédère une quarantaine de syndicats tous secteurs confondus, faisant craindre à certains la perspective d'une grève générale qui serait la première depuis 1926.

Une loi de service minimum contre les grèves en préparation Jeudi 5 janvier, le gouvernement britannique a annoncé qu'il travaillait sur une loi visant à instaurer un service minimum dans plusieurs secteurs de l'économie pour contrer les conséquences des grèves. « Il doit y avoir un niveau minimum de sécurité sur lequel la population peut compter, même en cas de grève, en particulier dans le secteur de la santé (...) Les autres économies modernes européennes ont toutes des niveaux de sécurité minimum (...) et nous les introduirons dans la loi maintenant également », a déclaré sur plusieurs médias le ministre des Entreprises Grant Shapps. Cette mesure « s'appliquera dans de nombreux secteurs différents de l'économie », a-t-il aussi précisé, ajoutant que le projet de loi sera présenté « rapidement » au Parlement. « Ce que nous allons faire c'est donner le pouvoir (au législateur) de l'imposer si c'est nécessaire », a détaillé le ministre.

