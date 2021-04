Tchad : Idriss Déby tué par des insurgés au lendemain de sa 6e victoire présidentielle

Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, prononce un discours à la tribune de la 69e Assemblée générale des Nations Unies à New York le 24 septembre 2014. (Crédits : Reuters)

Le président tchadien était l'un des plus anciens dirigeants d'Afrique et un proche allié des puissances occidentales qui luttent contre les militants islamistes en Afrique occidentale et centrale. Il venait d'être réélu pour la sixième fois.