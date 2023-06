Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken en Chine, une visite sous haute tension pour renouer le dialogue

Annulée à la dernière minute en février dernier en raison du survol du territoire américain par un ballon chinois, accusé par Washington d'être un aéronef « espion », la visite en Chine du secrétaire d'Etat Anthony Blinken a débuté ce dimanche.

Lire aussiWashington insiste sur l'importance du FMI et de la Banque mondiale, « contrepoids » aux prêts de la Chine

Amorcer un dégel diplomatique

Le chef de la diplomatie américaine a rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang, dans une villa d'Etat richement décorée située dans les anciens jardins Diaoyutai à Pékin où ses hôtes chinois devaient ensuite organiser un banquet. Si personne ne s'attend à des avancées majeures tant les sujets de friction sont nombreux, l'idée reste d'amorcer un dégel diplomatique et maintenir un dialogue pour « gérer de façon responsable la relation sino-américaine » selon le département d'Etat.

Avant son départ, Antony Blinken avait déclaré à Washington que son voyage devait permettre « d'ouvrir des lignes de communication directes afin que nos deux pays puissent gérer notre relation de manière responsable, y compris en abordant certains défis et mauvaises perceptions et pour éviter des erreurs de calculs ». Parmi les principaux contentieux, le commerce et l'île démocratique autonome de Taïwan.

« Une compétition intense requiert une diplomatie continue afin de s'assurer qu'elle ne tourne pas à la confrontation ou au conflit », a ajouté le chef de la diplomatie américaine, car « le monde s'attend à ce que les Etats-Unis et la Chine coopèrent ».

Le temps presse : l'année prochaine sera une échéance électorale à la fois aux Etats-Unis et à Taïwan, que la Chine considère comme une de ses provinces qu'elle doit réunifier, par la force si nécessaire. Le président américain Joe Biden a dit espérer une nouvelle rencontre avec Xi Jinping « au cours des prochains mois » pour « parler de nos différences légitimes, mais aussi des domaines dans lesquels nous pouvons nous entendre ». Les deux dirigeants devraient assister au prochain sommet du G20 en septembre à New Delhi et Xi Jinping a été invité à venir en novembre à San Francisco pour le sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC).

« Passer d'une rhétorique de colère face aux médias à des discussions plus sobres à huis clos »

Pour Danny Russel, ex-haut fonctionnaire du Département d'Etat américain, chaque partie a un intérêt dans cette visite : la Chine espère éviter de nouvelles restrictions américaines en matière de technologie et tout nouveau soutien à Taïwan. Les Etats-Unis souhaitent prévenir tout incident susceptible de déboucher sur un affrontement militaire. « La brève visite de M. Blinken n'apportera de solution à aucun des grands problèmes des relations entre les Etats-Unis et la Chine, ni même nécessairement aux petits problèmes. Elle n'empêchera pas non plus les deux parties de poursuivre leurs programmes compétitifs » estime celui qui est aujourd'hui vice-président du cabinet Asia Society Policy Institute à New York. « Mais sa visite pourrait bien relancer un dialogue en face-à-face dont le besoin se fait cruellement sentir et envoyer le signal que les deux pays sont en train de passer d'une rhétorique de colère face aux médias à des discussions plus sobres à huis clos ».

Les patrons américains affluent en Chine D'Elon Musk à Bill Gates en passant par Tim Cook, le directeur général d'Apple, certains des plus grands patrons américains font le voyage à Pékin, semblant ignorer la guerre commerciale Chine-Etats-Unis. Elles sont l'occasion pour eux de manifester, à Pékin, leur optimisme quant au vaste marché chinois et aux liens commerciaux entre les deux plus grandes économ ies mondiales. « Les intérêts des Etats-Unis et de la Chine sont étroitement liés, comme des jumeaux inséparables l'un de l'autre », y a ainsi déclaré fin mai Elon Musk, propriétaire de Tesla, cité par la diplomatie chinoise. En mars, c'est Tim Cook qui a assuré, dans la capitale chinoise, qu'Apple jouissait d'une relation « symbiotique » avec la Chine, où se situe la plus grande usine au monde de fabrication d'iPhones. Vendredi, l'honneur suprême, une rencontre avec le président chinois Xi Jinping, a été réservé à Bill Gates, l'ex-patron de Microsoft, en visite pour la première fois depuis 2019. Pragmatiques, les entreprises plaident depuis longtemps pour un resserrement des liens sino-américains, arguant que cela encourage parfois à des réformes économiques et politiques. Mais, « les opinions sont en train d'évoluer », juge Claire Chu, analyste à la société de renseignement britannique Janes. De nombreuses firmes se disent « même si on ne quitte pas la Chine, on doit commencer à y penser, » souligne-t-elle. « De la même manière qu'il y a 10 ans, on disait qu'il fallait absolument être en Chine, aujourd'hui, c'est surtout le fait d'avoir une stratégie de relocalisation qui est pertinent », observe James Zimmerman, ex-président de la Chambre de commerce américaine en Chine.

(Avec AFP)