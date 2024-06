Liban : le Hezbollah dit lancer une série d'attaques après des frappes israéliennes

Samedi, le mouvement islamiste libanais Hezbollah a affirmé avoir abattu un drone et lancé une série d'attaques contre des positions militaires israéliennes, tandis qu'un média d'Etat a rapporté qu'Israël a « intensifié » ses frappes la veille, causant la mort de quatre personnes.

En effet, des attaques israéliennes contre le sud du Liban vendredi ont tué quatre personnes, dont un travailleur médical et une femme, a indiqué le Hezbollah, le groupe soutenu par l'Iran ajoutant avoir tiré des dizaines de roquettes en représailles.

Plusieurs drones abattus



Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre, le Hezbollah échange régulièrement des tirs avec l'armée israélienne en soutien à son allié palestinien.

Samedi après-midi, le mouvement a annoncé que ses combattants « ont abattu un drone de type Hermes 900 ». Il avait déjà annoncé avoir détruit des drones israéliens de type Hermes au cours des derniers mois, la dernière opération similaire remontant à avril.

De son côté, l'armée israélienne a indiqué qu'un « missile sol-air » avait abattu un de ses drones « opérant dans l'espace aérien libanais », ajoutant que les faits étaient en cours d'examen.

« Ripostes »



Plus tôt samedi, le mouvement pro-iranien, qui a déploré la mort de deux combattants tués par Israël vendredi, a indiqué avoir mené « un assaut aérien à l'aide de drones explosifs [...] visant des positions des officiers et soldats ennemis ».

Le parti a ajouté que l'attaque était intervenue « en riposte » à un tir de drone contre une moto à Majdal Selm qui a fait deux blessés dans la matinée, a expliqué à l'Agence France-Presse le Comité islamique de santé, affilié au Hezbollah. L'armée israélienne a elle affirmé dans un communiqué que « deux terroristes du Hezbollah opérant dans la région de Majdal Selm ont été frappés par un avion ».

Le Hezbollah a également dit mener samedi d'autres attaques contre des positions militaires israéliennes, « en réponse aux agressions israéliennes contre les localités du sud et habitations civiles ».

En huit mois, presque 450 morts au Liban



« L'ennemi [Israël, ndlr] a intensifié ses attaques la nuit dernière », a assuré samedi l'Agence nationale d'information (Ani), faisant notamment état d'une « série de frappes de drones [...] ayant fait des morts, blessés et des dégâts importants » dans plusieurs zones frontalières.

De son côté, l'armée israélienne a indiqué dans un communiqué samedi matin que ses avions avaient frappé la veille au soir « d'importantes installations » du Hezbollah dans différentes régions du sud, notamment à Adloun, à 30 kilomètres de la frontière, « en réponse aux tirs vers le nord d'Israël ».

Vendredi soir, une femme a été tuée aux abords de Adloun et plusieurs autres personnes blessées par une frappe de drone israélien contre une maison qui a été « complètement détruite », selon l'Ani.

Près de huit mois de violences ont fait presque 450 morts au Liban, en majorité des combattants et plus de 80 civils, selon un décompte de l'AFP. Côté israélien, au moins 14 soldats et 11 civils ont été tués dans ces violences, selon les autorités.

Implications régionales

Vendredi, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait souligné dans une vidéo que la bataille avec Israël était lourde de conséquences et contribuerait à façonner l'avenir de la région.

« Cette bataille concerne la Palestine, mais concerne également l'avenir du Liban et de ses ressources en eau et en pétrole », avait-il déclaré. « Ce front est un front de soutien qui fait partie de la bataille qui déterminera stratégiquement le sort de la Palestine, du Liban et de la région. »

L'armée israélienne a occupé certaines parties du sud du Liban pendant des décennies jusqu'à son retrait en 2000, faisant craindre dans le pays que l'objectif ultime d'Israël soit de contrôler les régions du sud du Liban riches en eau.

(Avec AFP)