MH17 : Poutine aurait fourni le missile qui a abattu le vol de Malaysia Airlines en 2014 au-dessus de l'Ukraine

Vladimir Poutine pourrait être directement impliqué dans le crash du vol MH17. Touché par un missile sol-air tiré par des séparatistes ukrainiens, ce Boeing 777 de la compagnie Malaysia Airlines s'était écrasé le 17 juillet 2014, causant la mort des 298 passagers et membres d'équipage à bord, quatre mois après la disparition du vol MH370 de la même compagnie. Si trois personnes ont été jugées coupables l'année dernière, une enquête internationale est en cours pour déterminer les « autres parties » impliquées dans le crash, notamment du côté de la Russie.

Ce mercredi, l'équipe internationale conjointe chargée des investigations a déclaré qu'il y a « de fortes indications que le président russe a décidé de fournir le (missile) Buk TELAR aux séparatistes de la RPD (république populaire de Donetsk) », par voie de communiqué.

Malgré cette déclaration, les enquêteurs n'ont pas fait d'autres révélations et ont annoncé devoir refermer le dossier. « L'enquête a maintenant atteint sa limite, toutes les pistes ont été épuisées, l'enquête est donc suspendue. Les preuves sont insuffisantes pour d'autres poursuites », a déclaré la procureure néerlandaise Digna van Boetzelaer, lors d'une conférence de presse à La Haye.

3 personnes condamnées à perpétuité

Neuf ans après les faits, les Russes Igor Guirkine et Sergueï Doubinski et l'Ukrainien Leonid Khartchenko ont été reconnus coupables de meurtre et d'avoir joué un rôle dans la destruction de l'avion par la justice néerlandaise, le 17 novembre 2022. Les trois hommes ont été condamnés à perpétuité par contumace, ayant refusé d'assister au procès, qui a duré deux ans et demi. Le Russe Oleg Poulatov a lui été acquitté.

Pour rappel, parmi les 283 passagers et les 15 membres de l'équipage à bord de cet avion reliant Amsterdam à Kuala Lumpur, 196 étaient des ressortissants néerlandais.

La Russie protège les coupables

Suite à cette décision La Russie a dénoncé une décision « politique ». « Le déroulement et le résultat de la procédure judiciaire indiquent que (la décision) se base sur un ordre politique », avait déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Le gouvernement russe refuse toujours de remettre les coupables à la justice néerlandaise.

Le 18 novembre, les Pays-Bas ont convoqué l'ambassadeur russe, après que Moscou a dénoncé un verdict « politique » dans le procès pour le crash du vol MH17 de Malaysia Airlines en 2014. « Ce faisant, la Russie discrédite l'Etat de droit néerlandais. C'est absolument inacceptable », a déclaré le ministère néerlandais des Affaires étrangères dans un communiqué à l'AFP.

Le même jour, la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong affirmait que le verdict implique que « la Fédération de Russie a une responsabilité ». Le gouvernement australien a commenté l'affaire car 38 passagers du vol étaient Australiens ou résidents du pays. « Nous appelons la Russie à remettre ces condamnés afin qu'ils purgent la sentence du tribunal pour leurs crimes motivés par la haine (...) Aucune (manœuvre de) dérobade, de faux-fuyants ou de désinformation de la part de la Fédération de Russie ne peut écarter ce fait», a-t-elle aussi indiqué.

Cette déclaration de l'équipe internationale d'investigation conjointe marque tout de même une deuxième étape dans l'accusation de responsabilité de la Russie dans le crash de cet avion.

(Avec AFP)