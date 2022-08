Malaysia Airlines acquiert 20 Airbus A330neo pour renforcer sa flotte long-courrier

Nouveau contrat pour Airbus. Ce lundi, Malaysia Aviation Group (MAG), la maison mère de la compagnie aérienne Malaysia Airlines, a annoncé qu'elle avait choisi l'Airbus A300neo dans le cadre du programme de renouvellement de sa flotte long-courrier. "L'accord initial couvre l'acquisition de 20 A330-900, dont 10 seront achetés auprès d'Airbus et 10 loués auprès d'Avolon, société basée à Dublin", détaille l'avionneur.

Des A330neo pour remplacer les A330

Les A330neo rejoindront six A350-900 déjà dans la flotte de Malaysia Airlines et viendront remplacer progressivement ses 21 A330ceo, à motorisation classique. Lancé en 2014 avec des premières livraisons en 2018, l'A330neo -pour "new engine option"- intègre de nouveaux moteurs (construits par Rolls-Royce) et une nouvelle aile, ce qui lui permet d'économiser 14% de carburant par rapport à la version de base de l'A330.

A l'époque, le modèle servait pour Airbus de réponse au Boeing 787. Avion biréacteur pouvant 310 passagers dans la version choisie par Malaysia Airlines, l'A330neo est considéré comme une sorte d'avion « super régional » capable de faire du transatlantique, de relier la côte ouest des Etats-Unis à Hawaï, ou encore de relier l'Europe à un grand nombre de villes asiatiques, africaines, des Caraïbes et d'Amérique latine.

Pas de détail sur le contrat

Le montant du contrat n'a pas été fourni. Mais à titre indicatif, l'appareil valait 296,4 millions de dollars l'unité au prix catalogue en 2018, selon les derniers chiffres publiés par Airbus. Reste que le prix payé par les compagnies aériennes est bien souvent inférieur à ce montant.

Airbus et MAG ont en outre signé une lettre d'intention pour étudier la possibilité d'une collaboration plus large dans le domaine de la durabilité, de l'entraînement, de la maintenance et de la gestion de l'espace aérien.

(avec AFP)