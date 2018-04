Mis sous pression par Pékin, Trump menace la Chine de 100 milliards de taxes en plus

(Crédits : Kevin Lamarque)

Engagé dans une lutte sans merci contre son déficit commercial, le président américain riposte aux mesures de rétorsion commerciales annoncées par Pékin, au risque de renforcer un conflit à l'issue incertaine et qui agite les marchés mondiaux. Soja, automobile, aéronautique... en cherchant à frapper le plus durement possible les régions qui ont voté en faveur de Trump, la Chine cherche manifestement à mettre le maximum de pression sur le 45e président des Etats-Unis.