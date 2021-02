Nord Stream 2 : Allemagne et Russie renforcent leur alliance avec un projet d'hydrogène "vert"

L'Allemagne discute étroitement avec la Russie d'un projet "vert" de production et de transport de l'hydrogène, a déclaré mardi le ministre allemand de l'Économie Peter Altmaier lors d'une conférence entre les deux pays.

Produire du carburant synthétique à grande échelle

Selon Peter Altmaier, Berlin et Moscou pourraient travailler ensemble sur ce projet que l'Allemagne veut développer à grande échelle pour produire du carburant synthétique pour les secteurs de l'industrie, de l'énergie et des transports.

Le ministre russe de l'Industrie, Denis Mantourov, a déclaré pour sa part, toujours au cours de cette conférence en ligne, que Moscou était prêt à accorder la priorité aux investissements dans les technologies.

"Le marché a besoin de fiabilité"

Concernant Nord Stream 2, Peter Altmaier a par ailleurs jugé qu'il n'était pas bon de remettre constamment en question ce projet de gazoduc sous-marin qui doit permettre à la Russie de fournir l'Allemagne en contournant l'Ukraine.

"Le marché a besoin de fiabilité", a-t-il dit.

Alors que Moscou et Berlin assurent que Nord Stream 2 est un projet purement commercial, l'Allemagne est de plus en plus sous pression pour qu'elle abandonne ce projet en raison notamment des tensions nées de la situation de l'opposant russe Alexeï Navalny.

