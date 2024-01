Suite à l'invasion russe en Ukraine, la Suède a posé sa candidature pour rejoindre l'Otan, l'Alliance atlantique fondée en 1949 dans le but de protéger la population et le territoire de ses pays membres. Pour en faire officiellement partie, il ne lui manque plus que l'approbation de la Hongrie puisque, depuis ce mardi, la Turquie a (enfin) ratifié son adhésion.

Des dires du gouvernement hongrois, cela ne devait être qu'une formalité. Le Premier ministre Viktor Orban s'est en effet exprimé favorablement à ce sujet ce mercredi 24 janvier auprès du chef de l'Otan, Jens Stoltenberg :

Just finished a phone call with @NATO Secretary General @jensstoltenberg. I reaffirmed that the Hungarian government supports the NATO-membership of #Sweden. I also stressed that we will continue to urge the Hungarian National Assembly to vote in favor of Sweden's accession and...