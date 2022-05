Pays-Bas : Moscou coupe le gaz à l'un des principaux fournisseurs d'énergie

Jamais deux sans trois. Après la Pologne et la Bulgarie, c'est au tour des Pays-Bas de voir leurs approvisionnements en gaz russe coupés."Gazprom a annoncé qu'elle interromprait l'approvisionnement à compter du 31 mai 2022", a déclaré GasTerra dans un communiqué ce lundi. Les livraisons assurées par le gazier russe au fournisseur d'énergie, qui appartient conjointement aux géants de l'énergie Shell et Esso, à la société gazière néerlandaise EBN et à l'État néerlandais (qui détient une participation de 10%), seront donc suspendues à partir de mardi

Refus de payer en rouble

Mi avril, Gazprom avait indiqué qu'il cessait toutes ses livraisons de gaz à la Bulgarie et la Pologne, se justifiant, cette fois, par le refus des deux pays membres de l'Union européenne de régler leurs factures en roubles. Cette même raison avait été brandie par Gazprom le 20 mai après qu'il avait annoncé l'interruption des livraisons de gaz naturel russe à la Finlande. Ce lundi encore, c'est le refus de GasTerra de régler les livraisons en monnaie russe qui est invoquée par Gazprom. En réponse aux sanctions occidentales prises contre son pays, le Kremlin exige depuis le 31 mai que les acheteurs de gaz russe de pays "inamicaux" payent en roubles depuis des comptes en Russie sous peine d'être privés d'approvisionnements. "GasTerra a exhorté à plusieurs reprises Gazprom à respecter la structure de paiement et les obligations de livraison convenues par contrat, malheureusement en vain", a expliqué l'entreprise néerlandaise. "GasTerra ne se conforme pas à ces exigences de paiement", a-t-elle ajouté soulignant que celles-ci présentent "un risque de violation des sanctions élaborées par l'UE", mais aussi des "risques financiers et opérationnels".

La décision russe intervient alors que les Vingt-Sept sont réunis à Bruxelles pour tenter de se mettre d'accord sur un embargo sur le pétrole russe. Elle signifie que 2 milliards de mètres cubes de gaz ne seront pas fournis aux Pays-Bas d'ici octobre, a précisé GasTerra, ajoutant qu'il "a anticipé cela en achetant du gaz ailleurs".

Le gouvernement néerlandais a déclaré qu'il "comprenait" la décision de GasTerra de ne pas se conformer à la demande "unilatérale" de Gazprom. "Cette décision n'a aucune conséquence sur l'approvisionnement physique en gaz des ménages néerlandais", a déclaré le ministre du Climat et de l'Energie, Rob Jetten, sur Twitter.