Perturbé par les difficultés d'approvisionnement, Mattel (Barbie) passe dans le rouge

Les poupées Barbie dépriment. Le chiffre d'affaires de Mattel, leur fabricant, a chuté au premier trimestre 2023 de 22% à 815 millions de dollars, restant malgré tout au-dessus des attentes des analystes. Le groupe a enregistré une perte nette de 106 millions de dollars, contre un bénéfice de 21 millions sur la même période en 2022. Déjà, lors du quatre trimestre de l'année 2022, les ventes accusaient un recul de 22% par rapport à la même période l'année précédente. Elles ont chuté de 26% sur le seul marché américain.

Les problèmes dans les chaînes d'approvisionnement apparus pendant la pandémie ont fortement perturbé les livraisons. Elles ont poussé certains commerçants à gonfler leurs commandes par précaution, afin de s'assurer d'avoir en rayons suffisamment de poupées, de petites voitures Hot Wheels et autres jeux de sociétés pour les fêtes de fin d'année.

Des ventes plombées par l'inflation

Toutefois, entre le ralentissement économique et la forte inflation, les ventes n'ont pas été aussi bonnes que prévu fin 2022. Résultat, les magasins avaient « des stocks importants en début d'année », a expliqué Ynon Kreiz, le PDG de Mattel, lors d'une conférence téléphonique. Les résultats du groupe pâtissent également « de la comparaison avec le même trimestre en 2022 ». Les gérants de magasins avaient alors passé d'importantes commandes très tôt pour Noël, afin d'avoir suffisamment de stocks en temps voulu.

Les ventes de Mattel devraient encore souffrir de la gestion des stocks par les commerçants au deuxième trimestre 2023, mais la situation devrait ensuite se stabiliser, a prédit le responsable.

« Nous devrions revenir aux tendances historiques de livraisons au second semestre », a ajouté le PDG.

Le groupe mise aussi sur la sortie du film Barbie, dont la sortie est prévue le 21 juillet. Pour 2023, Mattel espère obtenir des ventes comparables, à monnaie constante, mais envisage un résultat net par action inférieur à la performance de 2022, situé entre 1,10 et 1,20 dollar. Le directeur financier Anthony DiSilvestro a assuré que Mattel « dépasse le reste de l'industrie et a gagné des parts de marché » en 2022. « Sur l'ensemble de l'année, nous avons renforcé notre position financière et réduit davantage notre endettement. »

Lego reste un solide numéro un mondial du jouet En 2022, Lego a conforté sa place de numéro un mondial du jouet lors d'un exercice marqué par un engouement soutenu pour ses célèbres briques en plastique. Le bénéfice net s'est élevé à 13,8 milliards de couronnes (1,85 milliard d'euros), tandis que le chiffre d'affaires a bondi de 17% à 64,6 milliards de couronnes, avec des bonnes performances en Europe et aux Etats-Unis. Porté par le succès de ses franchises (Star Wars, Harry Potter) et des gloires maisons (Lego Friends, Lego Technic), les performances du fleuron scandinave, qui s'est entièrement retiré du marché russe, n'ont pas faibli après deux années où ses ventes avaient profité des confinements. Et Lego a progressé là où l'industrie a peiné. Dans le monde, les ventes de jouet ont en effet reculé de 1%. Selon son PDG, Niels Christiansen, Lego ne rééditera « probablement » pas une croissance de 17% comme l'an passé : « Nous pensons qu'il s'agira plutôt d'une croissance à un chiffre ou à un chiffre élevé ».

(Avec AFP)