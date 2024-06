Présidentielle américaine : Donald Trump et Joe Biden soutenus par les milliardaires dans leur course à la Maison Blanche

L'argent est le nerf de la guerre, surtout en campagne électorale. Joe Biden et Donald Trump, qui s'affronteront pour un match retour à la présidentielle américaine en novembre, ont reçu récemment le soutien financier de plusieurs milliardaires, ont indiqué jeudi plusieurs médias américains.

Joe Biden peut ainsi compter sur le soutien du milliardaire Michael Bloomberg. Cet ancien maire de New York a versé ces derniers mois un total de quelque 20 millions de dollars aux groupes de soutien à Joe Biden et au Parti démocrate, a révélé le Washington Post.

« Je me suis tenu aux côtés de Joe Biden en 2020, et je suis fier de le faire à nouveau », a déclaré l'homme d'affaires new-yorkais au quotidien.

La milliardaire et philanthrope Melinda French Gates, ex-épouse du cofondateur de Microsoft Bill Gates, a également appelé jeudi à voter pour Joe Biden en novembre - sans pour autant annoncer verser de fonds à la campagne du démocrate.

Dans un communiqué jeudi, l'équipe de campagne de Joe Biden s'est félicitée d'avoir levé plus de 85 millions de dollars en mai, et d'avoir disposé début juin, en tout, de 212 millions de dollars. Et ce, alors qu'elle attaque régulièrement Donald Trump sur ses liens avec les plus riches, l'accusant notamment de « vendre l'Amérique à ses plus grands donateurs ».

Nouveaux financements pour Trump

Il faut dire que ce dernier, lui-même milliardaire, n'est pas en reste. Il a, en effet, reçu l'appui financier de Timothy Mellon, héritier d'une grande fortune datant de la fin du XIXe siècle. Selon le New York Times, cet homme d'affaires discret a donné 50 millions de dollars à un groupe de soutien à l'ex-président, dans la foulée du verdict de culpabilité rendu fin mai contre lui à New York. Les jumeaux Winklevoss, célèbres pour leur rôle dans les origines de Facebook, ont aussi annoncé jeudi soutenir le candidat républicain.

« Je viens de donner un million de dollars en bitcoin à Donald Trump et je voterai pour lui en novembre » a déclaré Tyler Winklevoss sur X.

Le cofondateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Gemini a fait ce don en raison, selon lui, de « la guerre ouvertement déclarée par l'administration Biden contre les crypto ». Son frère Cameron a déclaré avoir aussi donné un million de dollars pour la campagne du républicain. « En résumé : le président Trump est pro-bitcoin, pro-crypto, pro-business », a-t-il affirmé sur X.

Après sa condamnation, Trump lève des millions en 24h

Dans la vie électorale américaine, l'argent, loin d'être un tabou, est un atout pour le camp qui en amasse le plus. C'est aussi une ressource indispensable d'autant que 2024 s'annonce comme le cycle électoral le plus coûteux de l'histoire du pays. Donald Trump et Joe Biden sont donc engagés depuis des mois dans cette course aux dollars, partageant régulièrement des communiqués sur l'état de leurs finances. Et à ce petit jeu, Trump n'est pas en reste. Juste après sa condamnation - il était poursuivi pour 34 chefs d'accusation de falsifications comptables pour des paiements fin 2016 à l'ancienne actrice de films X Stormy Daniels afin qu'elle taise une relation sexuelle qu'elle dit avoir eue avec lui en 2006 -, l'ancien président a réussi à lever des millions en 24 heures, grâce notamment aux appels aux dons.

Pour cela, il a inondé ses partisans d'appels aux dons à la tonalité incendiaire. « Je suis un prisonnier politique ! », « Il faut que Joe Biden regrette de s'en être pris à nous ! », a-t-il même lancé dans un message, assorti d'une photo de lui le poing levé. Avant d'inviter ses « patriotes » à faire un don de 20, 47, 100 ou 3.300 dollars à sa campagne pour la Maison Blanche. Puis des SMS où il promettait à ses électeurs : « JE NE ME RENDRAI JAMAIS! ».

Une rhétorique qui a fait néanmoins de l'effet. Selon l'équipe de campagne, l'ancien président a récolté plus de 53 millions de dollars rien qu'en dons en ligne dans les 24 heures après son verdict à New York. L'avalanche de SMS et courriels n'a pas cessé depuis. Et les dons continuent de pleuvoir.

Course aux dons

« La course aux dons est un bon baromètre pour mesurer l'énergie des plus fidèles partisans d'un candidat », estime Jeff Milyo, professeur à l'université du Missouri et expert en financement électoral.

Ces sommes folles servent à financer les déplacements des candidats, à rémunérer leurs équipes, à commander des sondages ou, et peut-être surtout, à payer des publicités télévisées. Mais elles ne suffiront pas, selon Jeff Milyo, à changer fondamentalement le duel entre les deux candidats, qui pourrait se jouer à quelques dizaines de milliers de voix.

« La course va être très serrée », affirme l'économiste. « Et aucun montant dépensé en frais de campagne d'ici le mois de novembre n'y changera quoi que ce soit ».

Fausses vidéos : Joe Biden attaqué sur son âge dans des clips tronqués Le camp républicain inonde internet de vidéos sorties de leur contexte pour dépeindre Joe Biden, le président démocrate de 81 ans, comme quelqu'un qui n'a plus toutes ses facultés à moins de cinq mois de la présidentielle américaine de novembre. La Maison Blanche s'est insurgée contre ces vidéos tronquées et manipulées au moment où nombre d'électeurs se posent des questions sur l'état de santé physique et mental du chef de l'Etat. Son rival Donald Trump, lui-même âgé de 78 ans, a fait de l'âge du capitaine un axe d'attaque majeur de sa campagne. Ces vidéos, qui prétendent montrer un Joe Biden désorienté devant un spectacle de parachutisme ou figé pendant un concert, illustrent à quel point la campagne est devenue personnelle et haineuse après la condamnation pénale de Donald Trump et avant le premier débat électoral entre les deux candidats. Les vidéos, publiées sur X par un compte du Comité national du parti (RNC), sont selon la Maison Blanche des « faux au rabais », un terme utilisé par les spécialistes pour décrire les contenus manipulés grâce à des technologies basiques et peu coûteuses. Mais elles pourraient bien faire leur effet, les sondages montrant que les Américains sont bien plus nombreux à estimer que le président actuel est trop vieux pour un second mandat que ceux qui pensent la même chose de Donald Trump.

(Avec AFP)