Russie : contrainte par l'inflation, la Banque centrale relève son taux directeur à 16%

L'Ukraine dit avoir abattu 14 drones russes dans la nuit

L'armée de l'air ukrainienne a assuré ce vendredi avoir abattu dans la nuit les quatorze drones explosifs lancés par la Russie contre son voisin. Kiev dit abattre l'essentiel des missiles et drones lancés chaque nuit par l'armée russe contre ses infrastructures, et réclame toujours plus de moyens pour sa défense antiaérienne, alors qu'Européens et Américains ne parviennent plus, à cause de différends internes, à débloquer de nouvelles aides pour l'Ukraine.

Les 14 drones abattus la nuit passée ont été lancés, selon Kiev, depuis la région méridionale russe de Krasnodar en direction des régions ukrainiennes Mykolaïv (Sud), Kherson (Sud), Khmelnytsky (Ouest) et Poltava (centre).

L'Ukraine affirme que la Russie cherche comme l'hiver dernier à détruire les installations énergétiques du pays pour plonger les Ukrainiens dans le noir et le froid. Jusqu'ici, les défenses antiaériennes ont empêché des destructions majeures, mais sans nouvelles aides militaires, la question se posera de savoir de combien de munitions dispose Kiev pour contrer cette menace. La Russie est en outre à l'offensive dans l'Est, après l'échec de la contre-offensive estivale de l'armée ukrainienne, et dit avoir progressé dans le Sud également.