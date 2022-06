Situation explosive au Sri Lanka : le manque d'essence provoque des émeutes, l'armée ouvre le feu

La situation est explosive au Sri Lanka. Pour la première fois, l'armée a dû ouvrir le feu afin de réprimer des troubles liés à l'aggravation de la crise économique. Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche dans une station-service de Vusuvamadu, à 365 kilomètres au nord de la capitale Colombo. Une semaine après avoir annoncé la mise en place de quotas hebdomadaires de carburant aux automobilistes au cours de la première semaine de juillet, des soldats sri-lankais ont ouvert le feu pour contenir une émeute, faisant sept blessés, trois soldats et quatre civils, ont indiqué dimanche les autorités sri-lankaises.

Lorsque la station-service n'a plus eu de carburant, les automobilistes ont commencé à protester et un poste militaire a été la cible de jets de pierres, a expliqué le porte-parole de l'armée, Nilantha Premaratne. Selon la police, des affrontements impliquant des policiers et des automobilistes ont éclaté à trois endroits au cours du week-end. Le Sri Lanka a déployé des policiers et des soldats armés devant les stations-service. En avril, un automobiliste avait été abattu par la police à Rambukkana, dans le centre du pays, lors d'un affrontement lié à la distribution rationnée d'essence. Selon le gouvernement, le Sri Lanka ne sera en mesure de répondre qu'à 50% de sa demande habituelle en carburant au cours des quatre prochains mois. Cette crise du carburant dure depuis des mois.

Quotas

Mi-avril, le gouvernement avait imposé quatre litres d'essence maximum pour les deux roues et cinq litres pour les trois roues. En ce qui concerne les voitures individuelles ou les camionnettes, la limite avait été fixée à 19,5 litres d'essence ou de gazole Mais de nombreux automobilistes avaient alors fait le plein, vidant l'essence dans des récipients pour constituer des stocks puis retournant dans les files d'attente pour en acheter davantage. Ces pénuries de carburant avaient par ailleurs déclenché des manifestations spontanées sur toute l'île où des dizaines de milliers d'automobilistes en colère avaient incendié des pneus et bloqué des routes.

Le Sri Lanka est frappé par la pire crise économique de son histoire et une grave pénurie de devises étrangères ne lui permet pas d'importer suffisamment de nourriture, de carburant et autres produits essentiels comme les médicaments. L'île de 22 millions d'habitants, voisine de l'Inde, vit depuis de nombreux mois au rythme de pannes d'électricité quotidiennes, de longues files d'attente devant les stations de carburant, des rationnements des denrées et d'une inflation record. Des manifestations pacifiques réclament depuis des semaines la démission du président Gotabaya Rajapaksa qu'ils accusent de mauvaise gestion.

Fermeture des écoles et des administrations

Le gouvernement a décrété la fermeture des administrations et des écoles pendant deux semaines afin de réduire les déplacements et de préserver les stocks de carburant en voie d'épuisement. L'ONU a prévenu que la crise économique pourrait se transformer en une grave crise humanitaire, des millions de personnes ayant déjà besoin d'aide. Le gouvernement a déjà fait défaut sur sa dette extérieure de 51 milliards de dollars et est en pourparlers avec le FMI pour un renflouement. Le gouvernement affirme avoir besoin de 6 milliards de dollars pour maintenir l'économie à flot. Le pays, qui a déjà fait défaut sur sa dette extérieure de 51 milliards de dollars, manque de devises étrangères nécessaires au financement des produits d'importation essentiels.

Cargaison de gaz attendue

La raffinerie nationale Ceylon Petroleum Corporation, gérée par l'État, peine à financer les importations de pétrole, tandis que la consommation explose en raison des pénuries d'électricité et en gaz de pétrole liquéfié (GPL). Mardi dernier, le gouvernement a indiqué que la cargaison de gaz qui venait d'arriver serait consacrée à de maigres réserves de gaz aux crématoriums et aux industries prioritaires, a annoncé le Premier ministre après l'arrivée mardi d'une nouvelle cargaison. Une autre cargaison était attendue dans deux semaines pour, cette fois, approvisionner les ménages. Cette crise de l'essence se double d'une crise alimentaire. Menacé de famine, le Sri Lanka a annoncé mardi dernier l'octroi de congés payés supplémentaires aux fonctionnaires afin qu'ils se consacrent à cultiver des denrées alimentaires dans leur jardin.

"Il semble approprié d'accorder aux fonctionnaires du gouvernement un congé d'un jour ouvrable par semaine et de leur fournir les équipements nécessaires pour qu'ils puissent se livrer à des activités agricoles dans leur jardin", a indiqué le gouvernement dans un communiqué. Les fonctionnaires bénéficieront d'un congé payé le vendredi en plus des deux jours habituels du week-end, ce qui permettra de réduire la consommation de carburant induite par les déplacements entre le domicile et le lieu d'activité professionnelle, a ajouté le communiqué.

Les employés du secteur public, soit 1,5 million de personnes, souhaitant se rendre à l'étranger pour trouver du travail bénéficieront d'un congé sans solde d'une durée maximale de cinq ans, sans que leur ancienneté ou leur pension ne soient affectées, a précisé le gouvernement.