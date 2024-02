Starlink, le réseau d'Elon Musk, débarque en Argentine

Starlink poursuit son expansion. L'Argentine a autorisé lundi le déploiement du service d'Internet par satellite Starlink, propriété du milliardaire sud-africain Elon Musk et sympathisant du président ultralibéral, Javier Milei. Le pays a également autorisé le déploiement de ses concurrents, Amazon Kuiper et OneWeb, alors que la quasi-totalité des services Internet par satellite sont, pour l'heure, fournis par une entreprise publique nommée ARSAT.

« Dans le cadre de notre ouverture au monde, le président a décidé, par l'intermédiaire d'Enacom (Agence nationale argentine des communications), d'autoriser l'arrivée en Argentine des entreprises américaines Starlink et Amazon Kuiper, ainsi que de l'entreprise britannique OneWeb », a déclaré le porte-parole de la présidence Manuel Adorni lors d'une conférence de presse. « Cela signifie, ni plus ni moins, une plus grande liberté, un plus grand investissement et une plus grande concurrence dans tout ce qui concerne le marché de l'internet par satellite

Selon le site web de Starlink, le service sera disponible en Argentine au deuxième trimestre 2024. L'objectif pour Buenos est clair : permettre « de connecter des entreprises et des personnes que, pour une raison ou une autre, d'autres technologies ne permettaient pas », a ajouté le porte-parole.

Le libéral Milei

Musk avait félicité Javier Milei pour son élection en novembre dernier, déclarant sur le réseau social X (ex-Twitter) dont il est propriétaire que « la prospérité attend l'Argentine ». Après une conversation téléphonique en décembre, Milei avait indiqué avoir même remercié Musk de « défendre les idéaux de liberté ».

Milei, économiste de 53 ans, se définit comme « anarcho-capitaliste ». Député en 2021 avant d'être élu président en novembre 2023, il a bousculé la politique argentine en deux ans d'ascension rapide avec un programme de dérégulation et de « tronçonnage » d'un « Etat ennemi » et surtout dispendieux.

De fait, ses mesures les plus fortes à ce jour affectent déjà le quotidien de millions d'Argentins : une dévaluation de plus de 50% du peso en décembre, des prix « libérés » - que le gouvernement précédent tentait d'encadrer tant bien que mal - et la fin des subventions aux transports, à l'énergie notamment.

Déploiement des satellites

Son arrivée en Argentine permet donc à Starlink de continuer à s'étendre dans divers pays. Récemment, c'est Israël qui a autorisé son utilisation sur son territoire. Starlink s'est également illustré depuis la guerre en Ukraine. En effet, la société d'Elon Musk, SpaceX, y a livré plusieurs milliers de terminaux. Ce réseau est désormais essentiel pour garantir les communications de l'armée ukrainienne.

Pour rappel, ce fournisseur d'accès à internet dispose d'un réseau de plus de 2.000 petits satellites en orbite basse au-dessus de la terre reliés à des terminaux terrestres. Ils permettent de générer du wifi, et donc un accès internet. Il revendique plus de deux millions de clients dans plus de 60 pays. Avec ce projet, le milliardaire espère, à terme, couvrir toutes les régions du globe, à l'exception des pôles.

Le secteur de l'internet spatial est actuellement en plein essor, largement dominé pour le moment par la constellation Starlink, qui a donc pris une longueur d'avance. Mais fin septembre, la fusion entre les opérateurs de satellites Eutelsat et OneWeb a été actée, et doit donner naissance à un géant européen. La Chine souhaite aussi disposer de sa propre constellation, GuoWang. Amazon a fait, lui, décoller en octobre dernier deux premiers prototypes de satellites lors d'une mission test importante pour le développement de sa future constellation. Les premiers satellites opérationnels du projet Kuiper doivent être lancés début 2024, selon Amazon, qui espère de premiers tests avec des clients à la fin de l'année prochaine.

Le Kremlin et Musk démentent que Starlink soit utilisé par l'armée russe Kiev a accusé les forces russes d'utiliser sur le front le service d'accès à internet par satellite Starlink, détenu par le milliardaire. Mais le Kremlin et Elon Musk ont formellement démenti mi-février ces accusations. « Il s'agit d'un système non certifié dans notre pays, qui ne peut donc pas être fourni officiellement ici et qui n'est pas fourni officiellement », a affirmé lundi à la presse le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov. « Par conséquent, il ne peut être utilisé d'aucune manière », a-t-il assuré. Elon Musk, propriétaire de Starlink, avait lui démenti dimanche toute livraison à Moscou de son système. « C'est totalement faux. A notre connaissance, aucun terminal Starlink n'a été vendu directement ou indirectement à la Russie », a-t-il déclaré sur X (ex-Twitter), réseau social qu'il détient. Pourtant, l'Ukraine a réitéré lundi ses accusations formulées la veille. « Par le biais de pays tiers, Starlink est librement disponible en Russie. Par rapport à l'année dernière, l'utilisation de Starlink par l'armée russe sur la ligne de front est devenue plus systématique et bien réglementée », a affirmé Andriï Ioussov, porte-parole de la direction principale du renseignement militaire ukrainien, à la télévision ukrainienne. « Des cas d'utilisation de ces dispositifs par les occupants russes ont été enregistrés », avait-il assuré dimanche au journal RBC-Ukraine. Selon l'agence de presse ukrainienne UNIAN, des interceptions radio ont permis d'établir que des unités russes stationnées près de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, ont « commencé à utiliser massivement Starlink sur le front ».

(Avec AFP)