Syrie : "Les Américains ont renoncé à assurer la sécurité collective" (Jean-Yves Le Drian)

Le moins qu'on puisse dire, c'est que Jean-Yves Le Drian a tenu, la semaine dernière lors de son audition au Sénat, des propos peu diplomatiques vis-à-vis des États-Unis sur son attitude face à l'offensive turque au Kurdistan. "J'ai vécu, dans des fonctions différentes, deux renoncements américains, le 31 août 2013 [renoncement à un bombardement du régime syrien après une attaque chimique massive dans la banlieue de Damas, ndlr] et le 13 octobre 2019. À deux reprises, les Américains ont renoncé à assurer la sécurité collective. Cela pose la question du lien transatlantique", a jugé le ministre des Affaires étrangères. Cette offensive turque met la sécurité de la France et de l'Europe en jeu, a-t-il rappelé.

"Concernant le manque d'anticipation par les Européens et la France de cette évolution, il faut avoir conscience que nous avions reçu des assurances des États-Unis. Il y a eu un revirement soudain qu'il était difficile d'anticiper", a souligné Jean-Yves le Drian, qui était interrogé sur le manque d'anticipation de l'Europe .

Que s'est-il exactement passé ? Selon Jean-Yves Le Drian, le président Erdogan a averti au cours d'un entretien téléphonique le 6 octobre, le président Trump de ce qu'il comptait faire, à savoir engager une offensive dans le Nord-Est syrien. Le président turque lui a demandé son soutien. "Le président américain a indiqué qu'il n'approuvait pas cette offensive, mais qu'il ne s'opposerait pas à ses plans et, le lendemain, il a ordonné à une cinquantaine de soldats présents sur la zone de se retirer, laissant l'opportunité aux forces turques d'entrer sur le territoire syrien, trois jours plus tard, le 9 octobre, et de le faire sans prendre le risque de menacer la sécurité de soldats américains. C'est ainsi que l'offensive a commencé", a raconté le ministre des Affaires étrangères.

"Les États-Unis servent-ils encore à quelque chose ? On a vu leur inaction suite à l'attaque en Arabie Saoudite le 14 septembre. Le retrait des forces américaines de Syrie est un cadeau fait à la Russie et à l'Iran, et cela envoie un message très inquiétant aux Saoudiens ou aux Israéliens", a analysé le sénateur de l'Eure, Ladislas Poniatowski (Les Républicains).

Retrait des Américains

Par la suite, l'avancée des forces turques a conduit au retrait, par les Américains, de certains avant-postes les 11 et 12 octobre. Le 12 au soir, les forces démocratiques syriennes (FDS) ont dit aux Américains qu'ils devaient "choisir entre une action permettant d'empêcher les actions aériennes de la Turquie ou un retrait, afin de permettre au régime et à la Russie de s'interposer entre les FDS et les forces turques". "Le président Trump a choisi le retrait, et cette décision a été annoncée, sans aucune coordination avec la coalition dimanche [le 13 octobre, ndlr] à la télévision américaine par le ministre de la défense américain. Voilà la réalité de ce qui s'est passé", a poursuivi Jean-Yves Le Drian. .

"Pour ma part, j'ai eu mon collègue Pompeo vendredi soir [11 octobre, ndlr] au téléphone, avant ce second train de décisions : la logique était alors de tout faire pour enrayer la progression turque et mettre en oeuvre des mesures très fortes afin d'éviter que l'offensive ne se poursuive ; le lendemain, la position inverse était retenue", a expliqué le ministre.

La conséquence logique de la décision américaine de retrait, "c'est le retour du régime syrien et de la Russie dans le Nord-Est syrien". Les modalités de ce retour sont en train de se dessiner. "Le président Trump et le président Erdogan portent la responsabilité de ce qui est, in fine, une victoire des parrains d'Astana : Turcs, Russes et Iraniens, amenés à se partager le Nord-Est selon une forme qui reste à déterminer", a fait observer Jean-Yves Le Drian. "C'est évidemment un tournant majeur dans le conflit syrien, et il conviendra d'en apprécier les conséquences, y compris sur le plan politique", a-t-il conclu. Ce qui pose "la question du lien transatlantique", a estimé le ministre.