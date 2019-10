Paris suspend l'exportation en Turquie de "matériels de guerre susceptibles d'être employés en Syrie"

La France demande la tenue rapide d'une réunion de la Coalition contre Daech, explique le communiqué. (Crédits : MURAD SEZER)

Les ministère français des Armées et des Affaires étrangères estiment que "l'offensive unilatérale engagée par la Turquie dans le Nord-Est de la Syrie" "remet en cause les efforts sécuritaires et de stabilisation de la coalition globale contre Daech".