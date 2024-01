Tensions en mer de Chine : Pékin blâme les manœuvres des Etats-Unis et des Philippines

Le malaise continue de monter en mer de Chine. Les armées chinoise et américaine ont annoncé mercredi, de manière distincte, effectuer deux jours de patrouilles en mer de Chine méridionale, de façon conjointe avec la marine philippine pour les Etats-Unis. La décision du pays de l'Oncle Sam intervient après de récents incidents entre Pékin et Manille dans cette zone maritime contestée.

« L'US Navy conduit de tels exercices régulièrement pour renforcer les liens avec les nations alliées et partenaires », ont précisé les Etats-Unis dans un communiqué. De son côté, l'armée chinoise a annoncé que ses forces navales et aériennes « mènent des patrouilles de routine ».

Ces exercices militaires américains sont toutefois vu d'un mauvais œil par la Chine. L'Empire du Milieu les a vite qualifiés ce jeudi de « provocations ». Les deux pays alliés « mènent des actions militaires provocatrices en mer de Chine méridionale à des fins de démonstration de force », a estimé devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin, interrogé à ce sujet.

Différends entre Manille et Pékin

Les troubles se sont multipliés ces derniers mois entre la Chine et les Philippines. En décembre, des navires chinois ont tiré au canon à eau sur des bateaux philippins lors de deux missions distinctes de ravitaillement vers des récifs disputés, d'après des vidéos diffusées par les garde-côtes philippins. Une collision entre un navire philippin et un bateau des garde-côtes chinois s'est également produite. Pékin et Manille s'étaient alors rejeté mutuellement la responsabilité de l'accident.

Fin décembre, la Chine avait appelé les Philippines à « prendre des décisions rationnelles » après les récentes initiatives de Manille en mer de Chine méridionale.

« Nous espérons que la partie philippine pourra prendre des décisions rationnelles, trouver une voie efficace pour interagir avec ses voisins et travailler avec la Chine afin de garder l'actuelle situation en mer sous contrôle », avait alors déclaré Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Manille et Pékin ont, en effet, une longue histoire de différends maritimes en mer de Chine méridionale. L'ancien président philippin Rodrigo Duterte était jusqu'ici réticent à critiquer son puissant voisin. Depuis son arrivée à la présidence en juin 2022, son successeur Ferdinand Marcos Jr adopte, lui, une position plus ferme face au dragon chinois sur les questions de souveraineté. Il n'a donc pas tardé à se rapprocher des Etats-Unis.

La Chine revendique des « droits historiques »

Des accords militaires ont alors été conclus par les Philippines avec les Etats-Unis et l'Australie, face aux revendications territoriales de Pékin ainsi qu'à son influence et à ses capacités militaires grandissantes. Manille a également convenu d'entamer des négociations en ce sens avec le Japon.

La Chine estime notamment avoir des « droits historiques » sur la quasi-totalité de la mer de Chine, y compris des eaux et des îles proches des côtes des pays voisins. D'autres pays riverains (Philippines, Vietnam, Malaisie, Brunei) ont des prétentions concurrentes et chacun contrôle plusieurs îles. Pékin affirme avoir été la première nation à découvrir et nommer les îles en mer de Chine méridionale, vaste zone maritime par laquelle transite aujourd'hui une grande partie du commerce entre l'Asie et le reste du monde. Ces dernières années, Pékin a même construit des îles artificielles en mer de Chine qu'elle a militarisées pour renforcer ses positions.

« La mer de Chine méridionale est en train de devenir une zone défensive clé pour la Chine », indique à l'AFP l'analyste militaire Michael Raska, professeur à l'université de technologie de Nanyang (NTU) à Singapour. Pékin cherche à faire de cette vaste zone maritime « une voie navigable contrôlée par la Chine » seule, afin de renforcer son influence et sa capacité de projection, estime cet expert.

Saisie par les Philippines, la Cour permanente d'arbitrage, une organisation basée aux Pays-Bas, avait pourtant rejeté en 2016 les revendications chinoises en les estimant dénuées de fondement juridique. Mais Pékin avait dénoncé cette décision, estimant notamment non-conforme la procédure philippine auprès de cette juridiction.

