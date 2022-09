Vastes coupures d'eau et d'électricité dans l'est de l'Ukraine, Kiev accuse Moscou

Faut-il voir la main de Moscou en représailles de l'impressionnante contre-offensive des forces ukrainiennes dans l'est du pays ? Pour Volodomyr Zelensky, cela ne fait pas de doute. Les coupures d'électricité qui ont touché ce dimanche soir de pans entiers de l'est de l'Ukraine sont l'œuvre de la Russie.

« Une coupure totale de courant dans les régions de Kharkiv et de Donetsk, une partielle dans les régions de Zaporijjia, Dnipropetrovsk et Soumy", a écrit le chef de l'Etat ukrainien dans un communiqué diffusé ce dimanche sur les réseaux sociaux, blâmant les « terroristes russes ».

« Aucune installation militaire » touchée, a-t-il ajouté. « Le but est de priver les gens de lumière et de chauffage ».

Des infrastructures stratégiques bombardées

Selon les autorités ukrainiennes de l'est du pays les forces russes ont bombardé des infrastructures stratégiques qui ont entraîné des coupures de courant dans de vastes zones du pays. Le gouverneur de la région de Kharkiv (nord-est) a déclaré que les frappes russes sur des « infrastructures essentielles » ont coupé l'approvisionnement en électricité et en eau. Selon le gouverneur de la région de Kharkiv (nord-est), Oleg Sinegoubov, « Les services d'urgence tentent de contrôler les incendies sur les sites qui ont été frappés » Son homologue de la région de Dnipropetrovsk (centre-est) a affirmé que les forces russes avaient « frappé les infrastructures énergétiques », en représailles à leur « défaite sur le champ de bataille ».

Le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk (centre-est), Dmytro Reznichenko, a également blâmé les Russes pour les coupures de courant dans sa zone. « Plusieurs villes et communes de la région de Dnipropetrovsk sont sans électricité. Les Russes ont frappé les infrastructures énergétiques. Ils n'arrivent pas à accepter leur défaite sur le champ de bataille », a-t-il dit. Son homologue de la région de Soumy (est) a indiqué que les coupures d'eau et d'électricité touchaient au moins 135 villes et villages de sa juridiction.

Des journalistes de l'AFP se trouvant à Kramatorsk, dans la région de Donetsk (est), ont confirmé que les coupures touchaient également cette ville, l'une des plus grandes de l'Est encore sous contrôle ukrainien. Le gouverneur régional a également signalé des coupures ailleurs dans sa zone.

A 50 km de la frontière

L'Ukraine a revendiqué dimanche de nouveaux succès militaires contre les Russes dans l'est et le sud de son territoire, Moscou reconnaissant avoir perdu du terrain. « Depuis début septembre, plus de 3.000 km2 sont revenus sous contrôle ukrainien », a déclaré dans un communiqué le général Valeri Zaloujny, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, au 200e jour du conflit.

« Nous sommes à 50 kilomètres de la frontière » russe, a-t-il ajouté.

Le 2 juin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait reconnu que 20% de la superficie totale de son pays, soit environ 125.000 km2, était aux mains des Russes, dont plus de 43.000 km2 (la Crimée et une partie du bassin du Donbass) conquis avant le déclenchement de l'invasion, le 24 février. Au début du mois, l'armée ukrainienne a d'abord annoncé une contre-offensive dans le sud, avant de réaliser au cours de la semaine écoulée une percée surprise et éclair dans les lignes russes dans la région de Kharkiv.

La carte de cette zone du nord-est, présentée par le ministère russe de la Défense au cours de son briefing quotidien, a montré un retrait d'ampleur des soldats russes, qui n'en contrôlaient plus dimanche qu'une petite partie, derrière la rivière Oskol.

Samedi, l'armée russe a annoncé avoir « retiré » ses forces présentes dans les zones de Balakliïa et d'Izioum afin de les « regrouper» près de Donetsk, l'une des capitales des séparatistes prorusses, plus au sud.

Dans le sud, dans la région de Kherson, « les occupants se sont également retirés d« e leurs positions dans plusieurs localités », a également assuré dimanche l'armée ukrainienne. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), qui a son siège à Washington, les unités ukrainiennes ont avancé par endroits sur une profondeur « de 70 km" et ont repris en cinq jours » plus de territoires que les Russes n'en ont conquis dans toutes leurs opérations depuis avril ».

(Avec AFP)