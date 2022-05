Victoria's Secret débloque 8,3 millions de dollars pour 1.250 ouvrières thaïlandaises licenciées sans indemnités

Après un an de mobilisation, plus d'un millier d'ouvrières thaïlandaises ont reçu leur indemnité de licenciement suite à la fermeture de l'usine dans laquelle elles travaillaient. Cette usine produisait des sous-vêtements pour des marques américaines détenues par le fonds Sycamore Partners, dont Victoria's Secret. Plus de 8 millions d'euros ont été versés, soit le plus important accord jamais conclu par une usine de confection au titre du non-paiement du travail effectué. Les défenseurs des droits des travailleurs espèrent désormais que ce cas fera jurisprudence.