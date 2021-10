Le compte personnel de formation a le vent en poupe

Avec le CPF, le compte personnel de formation lancé en 2015, chacun peut choisir son parcours de formation, et décider de ce qu'il fait des euros épargnés.

Une application mobile lancée il y a deux ans a simplifié l'accès au catalogue de formation, en supprimant les intermédiaires. Selon le ministère du Travail, c'est bien cette ouverture fin novembre 2019 du "parcours achat direct" (PAD), permettant aux personnes de mobiliser leurs droits directement pour acheter une formation, qui explique le succès du CPF. Sur les 38 millions de comptes créés depuis son lancement, plus de trois millions de téléchargements de l'application ont été enregistrés.

En 2019, 517.000 formations ont été suivies dans le cadre du CPF. Le nombre est monté jusqu'à 984.000 en 2020, indique le ministère du Travail. Et cette année, les prévisions tablent sur un doublement des dossiers.

Selon les études, ce passage au PAD "est particulièrement favorable aux femmes, aux moins de 30 ans et aux plus de 60 ans, aux demandeurs d'emploi". A eux seuls, les chômeurs représentent notamment 36% des bénéficiaires du CPF en 2020, soit 4 points de plus que l'année précédente. Par ailleurs, les non-cadres représentent 81% des dossiers contre 72% auparavant, avec une forte hausse du nombre d'employés.

Un candidat au permis de conduire sur cinq utilise le CPF.

Le domaine des transports arrive en tête et représente plus d'un quart des formations réalisées (25,9%) cette année. Il est porté par les demandes d'apprentissage du permis de conduire : un candidat au permis sur cinq utilise le CPF.

Viennent ensuite les langues (17%), le développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion (15,2%) ou encore l'informatique (10,3%). Les salariés de l'hébergement -restauration, souvent en activité partielle pendant cette crise, présentent une des plus fortes hausses du taux de recours ( de 0,7% en 2019 à 2,4% en 2020). En revanche, cet attrait pour la formation est moins visible dans l'industrie.

Le CPF éloigné de ses objectifs initiaux

Reste que le dispositif n'est pas exempt de critiques. Les partenaires sociaux, dans leurs travaux d'analyse de la réforme de la formation professionnelle de 2018, ont pointé plusieurs écueils du CPF : certes, le salarié a gagné en autonomie dans sa formation, mais il ne cible pas forcément des dispositifs qui lui permettent d'augmenter son niveau de qualification, de se professionnaliser ou d'organiser une reconversion. Or, c'était pourtant un des objectifs initiaux du CPF.

Autre limite de la mesure : le CPF a-t-il vocation à financer des projets plus personnels que professionnels ? « Doit il payer la formation huiles essentielles d'un salarié qui travaille à la comptabilité ?, caricature un représentant patronal. Cette question posée par les partenaires sociaux n'est pas tranchée.

Par ailleurs, cette dernière année, les études montrent que le choix s'est surtout porté vers des formations courtes. Faut-il y voir un effet de la crise, ou une vraie tendance de fond ?

Enfin, dernier problème : le CPF fait l'objet de nombreuses arnaques, que le gouvernement ne parvient pas toujours à repérer et à prévenir. Ainsi, appels téléphoniques et SMS frauduleux se multiplient pour vous inciter à vous inscrire à des sessions de formations fictives, et récupérer l'argent de votre compte.