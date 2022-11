Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin

Sous-marins : Emmanuel tente de relancer le « contrat du siècle » en Australie

Plus d'un an après la conclusion de l'alliance AUKUS entre l'Australie, les Etats-Unis et le Royaume-Uni qui avait conduit Canberra à annuler le mégacontrat des sous-marins français Barracuda, Emmanuel Macron a déclaré jeudi à Bangkok que l'offre de coopération française sur les sous-marins avec l'Australie « restait sur la table ».

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

La crise de l'énergie pèse sur l'investissement des entreprises

La flambée des prix de l'énergie continue de chambouler les projets d'investissement des entreprises en France. Selon le dernier baromètre BPI-Rexecode, 49% des dirigeants interrogés comptent investir ou ont investi en 2022 contre 59% un an auparavant. L'incertitude géopolitique et l'inflation persistante empêchent les dirigeants d'avoir de la visibilité.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Lancement d'un « guichet unique » obligatoire qui doit simplifier la vie administrative des entreprises

Le gouvernement a présenté mercredi le guichet unique des formalités des entreprises, un site internet regroupant l'ensemble des démarches administratives des entreprises et qui sera obligatoire à compter de 2023. En plus de remplacer les 56 formulaires qui existent aujourd'hui, le dispositif remplit également un objectif de dématérialisation des procédures. Les auto-entrepreneurs ou greffiers sont loin d'être convaincus.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Londres éjecte un actionnaire chinois de son principal fabricant de semi-conducteurs

Pour se prémunir contre « des risques potentiels pour la sécurité nationale », le Royaume-Uni a ordonné à une société appartenant à la Chine de vendre ses parts du principal fabricant britannique de semi-conducteurs. Cette annonce intervient dans un contexte de relations de plus en plus tendues entre Londres et Pékin et après une décision similaire prise par l'Allemagne.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Selon la Banque d'Angleterre, le Brexit plombe la productivité du Royaume-Uni et aggrave l'inflation

Alors que le ministre des Finances, Jeremy Hunt, doit présenter ce jeudi un nouveau budget synonyme d'une vaste cure d'austérité, les membres de la Banque d'Angleterre ont estimé que la sortie du pays de l'Union européenne était responsable d'une baisse de 3% de la productivité britannique et qu'elle avait « contribué à une augmentation des prix et à une réduction des revenus ».

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

ARTICLE BONUS : Loi de programmation militaire : les pistes envisagées pour faire des économies

Bonne lecture et très bonne journée.

La rédaction de La Tribune