Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin (ChatGPT, Hopium, rouble, carburants, climat)

ChatGPT : deux plaintes en France pour non-respect du RGPD

Le robot conversationnel d'Open AI est la cible de deux plaintes dans l'Hexagone. Ces appels à la justice ont pour origine un manque de clarté et un soupçon de non-respect des règles européennes sur la récolte de données personnelles. Ce problème de non-respect de la protection des données des utilisateurs est aussi pointé du doigt en Italie, au Canada ou encore aux Etats-Unis.

Sous pression, Hopium se concentre sur les piles à combustible

La startup française Hopium va prioriser le développement de sa technologie de pile à combustible, qui promet des revenus à plus court terme que sa futuriste berline à hydrogène, la « Machina ». Introduit en Bourse au prix de un euro l'action, Hopium avait vu son cours exploser l'an dernier pour atteindre 42 euros, avant de s'effondrer à la fin de l'année 2022. Elle s'échangeait à trois euros à la clôture mercredi.

Le rouble a atteint son plus bas depuis près d'un an, tiré par la baisse des exportations russes

La monnaie nationale russe est descendue mercredi 5 avril à son plus bas niveau depuis près d'un an face au dollar. Le rouble est en grande partie fragilisé par la baisse des revenus tirés des exportations russes en raison des sanctions occidentales liées à la guerre en Ukraine, mais aussi des sorties de capitaux et de la réorientation d'une partie de l'économie russe vers d'autres devises, notamment le yuan.

TotalEnergies élargit son blocage des prix à 1,99 euro à tous les carburants

Le pétrolier qui possède 3.400 stations-service en France a annoncé, ce jeudi 6 avril, une extension de son blocage des prix à 1,99 euro par litre à tous les carburants. Jusqu'alors, ce plafond était réservé au Diesel et au SP95. Un geste pour ses clients qui tend à faire oublier les profits records de l'énergéticien et de son PDG.

Avec l'aide publique, la décarbonation des 50 sites industriels les plus pollueurs de France est en marche

Le gouvernement a réuni mercredi à Bercy les dirigeants des 50 sites les plus nocifs au climat pour faire un point d'étape sur la décarbonation de sites industriels qui bénéficient d'aides publiques. Objectif : la neutralité carbone en 2050 mais la marche est encore haute. Emmanuel Macron tirera le bilan de ce travail en juin.

