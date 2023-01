Les 5 infos business à retenir ce lundi matin

Autoroutes : Vinci bloque les tarifs des péages des principaux trajets du quotidien

Vinci Autoroutes, dont les prix des péages doivent augmenter de 4,68% en moyenne à compter du 1er février, fait un geste en annonçant « bloquer sur l'ensemble de son réseau, les tarifs de péage de 70% des trajets de moins de 30 km ». La société concessionnaire s'est aussi engagée à accorder une réduction de 10% dès le 1er février sur les recharges électriques de son réseau.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Retraites : le projet entre dans le dur à l'Assemblée nationale dans une ambiance électrique

Avant la mobilisation dans la rue mardi, les députés donnent lundi le coup d'envoi des débats en commission sur le très contesté projet de réforme des retraites, avec des oppositions de plus en plus remontées par la fermeté affichée par le gouvernement.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

10,5 millions de voitures vendues : Toyota n°1 mondial en 2022 pour la troisième année d'affilée

Le groupe japonais est resté en 2022 le numéro un mondial de l'automobile en ventes en volume pour la troisième année consécutive. Toyota a écoulé près de 10,5 millions de véhicules, soit quasiment autant que l'année précédente. Et ce malgré les faibles ventes sur le segment de l'électrique, virage que le constructeur a tardé à prendre. Un retard qui ne devrait toutefois pas lui coûter sa place à la tête du podium pour les années à venir.

►►LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Renault-Nissan : accord trouvé, la nouvelle alliance est imminente

Renault et Nissan annoncent qu'une « étape majeure » vient d'être franchie dans le cadre de leurs discussions sur la refonte en profondeur de leur alliance vieille de plus de vingt ans. Sous réserve de l'approbation de leurs conseils d'administration, le groupe français ne devrait plus que posséder 15% des parts de son partenaire - contre 43% aujourd'hui - tandis que Nissan devrait investir dans la nouvelle entité de Renault, Ampère, qui regroupe ses activités de véhicules électriques.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

EXCLUSIF. Bahreïn pourrait s'offrir deux navires de guerre Gowind (Naval Group) fabriqués par l'Égypte

Le Caire pourrait fabriquer deux navires de guerre de type Gowind (Naval Group) pour le compte du Bahreïn, un de ses proches alliés dans le Golfe.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

ARTICLE BONUS - Les licenciements massifs dans la tech, un lot de consolation pour les investisseurs

Bonne lecture et très bonne journée.

La rédaction