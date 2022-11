Les 5 infos business à retenir ce lundi matin (dividendes, FTX, immobilier en Chine, G20, marché des capitaux)

Les dividendes versés par les entreprises du CAC40 s'envolent

En plein débat sur la taxation des super-dividendes, l'ONG « Observatoire des Multinationales » a calculé que les dividendes versés par les entreprises du CAC 40 avaient atteint l'an dernier un montant record de 57,5 milliards d'euros. L'année 2022 s'annonce encore plus prolifique.

Cryptomonnaies : la police des Bahamas enquête sur l'effondrement de FTX pour déterminer s'il y a eu une « faute criminelle »

L'effondrement de FTX, l'une des principales plates-formes d'échange de cryptoactifs du monde, fait l'objet d'un examen minutieux de la part des enquêteurs des Bahamas, qui cherchent à déterminer si une « faute criminelle » a été commise, a déclaré dimanche la police royale de l'archipel.

La Chine dégaine son plan de sauvetage du secteur immobilier

Pour relancer une économie dans le rouge, les autorités chinoises ont pris 16 nouvelles mesures de soutien, censées offrir une bouffée d'oxygène au secteur clef de l'immobilier, qui représente environ un quart du PIB chinois mais traverse une profonde crise.

Paris et Berlin relancent l'idée d'une « union des marchés des capitaux »

Lancer, enfin, en Europe, l'union des marchés des capitaux (UMC). C'est le vœu formulé par François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France et Joachim Nagel, président de la Bundesbank, dans une tribune publiée lundi sur les sites internet des quotidiens économiques français et allemand Les Echos et Handelsblatt, afin de ne pas tomber dans le piège de la division. Serpent de mer depuis 2014, l'UMC est un projet de marché unique européen des capitaux destiné à favoriser leur circulation entre les pays membres pour financer plus largement les entreprises et tout particulièrement les startup et les PME.

Pour redresser l'économie mondiale, l'arrêt de la guerre en Ukraine est le meilleur antidote (Janet Yellen)

La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen a estimé lundi que mettre fin à la guerre en Ukraine constituait le meilleur moyen de répondre aux difficultés de l'économie mondiale, dans un message apparent à la Russie avant le sommet du G20 en Indonésie.

ARTICLE BONUS : Le film solaire organique, cette innovation du nantais Asca qui peut révolutionner la décarbonation

