La Chine dégaine son plan de sauvetage du secteur immobilier

Pour relancer une économie dans le rouge, les autorités chinoises ont établi vendredi 16 nouvelles mesures de soutien, censées offrir une bouffée d'oxygène au secteur clef de l'immobilier, qui représente environ un quart du PIB chinois mais traverse une profonde crise. Ces mesures n'ont pas été publiées, mais elles ont été dévoilées dans les grandes lignes lundi par la presse économique chinoise. Elles comprennent notamment un soutien au crédit pour aider les promoteurs criblés de dettes et achever des chantiers en cours.

Car ces derniers mois, faute de liquidités, certains groupes immobiliers, croulant sous les dettes, ont mis fin à leurs travaux et un nombre croissant de propriétaires, furieux de voir les chantiers à l'arrêt, ont décidé d'arrêter de rembourser. De quoi aggraver les défauts de paiement et la crise, dans un pays où la construction et l'immobilier représentent environ un quart du PIB chinois.

Un « tournant »

L'objectif des mesures dévoilées par Pékin, qui vont être prises par la banque centrale et le régulateur des banques et des assurances, est de « garantir » la remise des biens et d'ordonner aux banques d'accorder des « prêts spéciaux » pour parvenir à cette fin, selon une directive circulant en ligne et citée par les médias chinois.

Cette décision traduit un « tournant » pris par les autorités depuis leur décision en 2020 de durcir l'accès au crédit des promoteurs immobiliers, estime l'économiste Ting Lu de la banque Nomura. « Ces mesures montrent que Pékin est prêt à revenir sur la plupart de ses décisions », souligne-t-il. A tel point que la nouvelle a fait bondir lundi de plus de 3% la Bourse de Hong Kong à l'ouverture, où de nombreux groupes immobiliers sont cotés.

En effet, depuis 2020, l'accès au crédit pour les promoteurs, qui avaient pu se développer à vitesse grand V grâce aux prêts bancaires, s'est depuis considérablement réduit, les autorités décidant d'y mettre le holà. Car parallèlement, la demande en biens immobiliers déclinait sur fond de ralentissement économique et d'incertitudes liées aux restrictions, très strictes, pour lutter contre le Covid-19. Résultat, depuis 2020, nombre de promoteurs immobiliers luttent pour leur survie, dont l'ex-poids lourd du secteur, Evergrande, étranglé par une dette estimée l'an dernier à quelque 300 milliards de dollars.

Autre tournant amorcé, la semaine dernière, la Chine a annoncé l'assouplissement de plusieurs mesures anti-Covid. Sans y renoncer, Pékin cherche à affiner ses mesures de contrôle de l'épidémie. Les mesures d'assouplissement décidées incluent des périodes de quarantaine plus courtes pour les voyageurs entrant dans le pays et les personnes en contact étroit avec des cas positifs. Les quarantaines ont été réduites de deux jours, passant à huit jours, les cinq premiers jours étant passés dans une installation centralisée.

Ces mesures, qui pénalisent lourdement l'économie, ont été saluées par les marchés financiers. Jusqu'à présent, la stratégie dite « zéro Covid » se traduisait par des confinements de quartiers ou villes entières dès l'apparition de cas positifs, ayant de lourdes conséquences économiques (répercussions sur les chaînes logistiques mondiales et le moral des entreprises). « L'économie chinoise affronte deux obstacles cette année: le zéro Covid et l'immobilier » résumaient Larry Hu et Yuxiao Zhang, économistes chez Macquarie.

Ces derniers temps, les mauvais chiffres se sont succédé pour l'activité économique chinoise. Les statistiques concernant les exportations, les prix à la production et l'activité manufacturière dans la deuxième économie mondiale ont toutes été dans le rouge. Même les milliardaires chinois ont pris un coup : leur nombre a connu sa plus forte baisse en 24 ans.

