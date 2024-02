Les 5 infos business à retenir ce lundi matin (leasing social, Casino, agriculteurs, Yémen, Etats-Unis)

Sauvetage de Casino : la justice se penche sur l'avenir du distributeur

La semaine passée, le tribunal avait décidé de repousser les débats d'une semaine, accédant à la demande du Comité social économique central. Objectif, remédier autant que possible à l'absence d'un volet social dans le plan de sauvegarde. Pour rappel, le groupe de distribution en difficulté a conclu un accord avec ses concurrents Auchan, Intermarché et Carrefour pour leur céder 288 magasins.

Voiture électrique : le leasing social « victime de son succès », les constructeurs appelés à « accélérer la cadence »

Interrogé dimanche pour savoir si l'Etat est prêt à financer « 50.000 voitures » électriques, dans le cadre du leasing social au lieu de 25.000, Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, a répondu « on le fera, mais on le fera en s'assurant d'une cadence », car le but n'est pas d'électrifier le parc automobile français avec des voitures « made in China ».

Colère des agriculteurs : la FNSEA, « inquiète » du silence du gouvernement, menace de reprendre les actions

A moins de deux semaines de l'ouverture du salon de l'Agriculture, le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, a mis en garde le gouvernement d'une reprise des actions des agriculteurs si des efforts concrets ne sont pas réalisés d'ici là.

Houthis en mer Rouge : un navire essuie l'attaque de deux missiles

Depuis le mois de novembre, les rebelles yéménites houthis multiplient les attaques de navires commerciaux en mer Rouge, conduisant à une véritable réorganisation du trafic maritime mondial. Les Etats-Unis ont annoncé dimanche avoir mené la veille de nouvelles frappes contre des positions des rebelles.

Pentagone : le secrétaire américain à la Défense placé en soins intensifs

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin (70 ans), a été hospitalisé dimanche au Centre médical militaire national Walter Reed de Washington en raison de « symptômes suggérant un problème émergent de vessie ».

