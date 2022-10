Les 5 infos business à retenir ce mardi matin (grèves dans les raffineries, prêts sociaux, défaillances d'entreprises, Japon, cyberattaque)

Grèves dans les raffineries : pas de sortie de crise, le gouvernement menace d'intervenir

Alors que la CGT n'a pas levé son mouvement de grève, Matignon accentue sa pression sur les syndicats et les directions des raffineries bloquées pour qu'ils négocient. Ce mardi, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a appelé à la levée « sans délai » des blocages des dépôts de carburants, en menaçant d'« intervenir » pour les débloquer. En attendant, le gouvernement a été contraint de débloquer des stocks stratégiques pour augmenter les livraisons dans les zones en grande difficulté.

Les prêts sociaux à la rescousse des besoins en financement des collectivités territoriales

Selon nos informations, la Banque postale et la banque publique de développement française, SFIL, veulent aider les édiles à financer l'action sanitaire, sociale et familiale, l'enseignement, la formation professionnelle, le sport, la culture, la vie associative, la cohésion des territoires ou encore les pompiers. Après avoir commercialisé 650 prêts verts pour un montant de 2,3 milliards d'euros depuis 2019, ils comptent en réaliser au moins un milliard supplémentaire dans quelques années. Reste que l'effet de levier dépendra de l'autofinancement local et des subventions des autres parties prenantes. Décryptage.

Les défaillances d'entreprises ont bondi de 69% au troisième trimestre en France

Avec 8.950 procédures collectives ouvertes entre le 1er juillet et le 30 septembre, le niveau des défaillances (d'entreprises) augmente de 69% comparé à l'été 2021, indique une étude publiée par le cabinet spécialisé Altares. Un taux jamais observé depuis 25 ans. Une forte hausse qui peut s'expliquer par la fin des aides distribuées lors de la crise sanitaire pour aider les entreprises à se maintenir, mais « qui ne ramène pas pour autant la France à des niveaux de défauts de septembre 2019 ».

Le Japon lève ses restrictions et ouvre ses portes à tous les touristes étrangers

Le Japon a rouvert mardi ses portes aux touristes étrangers, levant entièrement les restrictions qui étaient en place à ses frontières depuis près de deux ans et demi. Il faut toutefois toujours présenter une preuve de vaccination contre le covid-19 ou un test négatif réalisé moins de trois jours et s'adapter à un pays dont les habitants n'ont pas tombé le masque.

Le Département de Seine-Maritime victime d'une cyberattaque « d'ampleur »



Ce qui s'appelle la loi des séries. Treize jours après la Ville de Caen, c'est au tour d'une autre institution normande d'être victime de hackers. Seizième de France par la population, le Département de Seine-Maritime a été contraint de débrancher tous ses serveurs à la suite d'une cyberattaque mais les allocataires du RSA ne seront pas pénalisés, rassure t-il.

ARTICLE BONUS : Vol Rio-Paris : le président d'Airbus chahuté au premier jour du procès de l'AF447