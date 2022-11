Les 5 infos business à retenir ce mardi matin (Twitter, Norse Atlantic, RER métropolitains, BCE, Joe Biden)

Twitter : Elon Musk « déclare la guerre » à Apple

Dans une succession de tweets, Elon Musk a accusé Apple d'avoir stoppé l'essentiel de ses campagnes publicitaires sur Twitter et d'avoir menacé de retirer le réseau social de l'App Store, ce qui pourrait mettre l'entreprise en danger de mort. Apple n'a pas confirmé. Craignant une expulsion pour non-respect des conditions d'utilisation, notamment en matière de modération et de cybersécurité, le milliardaire tente de se dédouaner de toute responsabilité en mettant la pression sur Apple. Ce faisant, il déplace ce potentiel bannissement sur un terrain économique -en dénonçant l'exorbitante commission prélevée par la firme- et surtout politique -sa croisade pour la liberté d'expression. Décryptage.

Le low-cost long-courrier refait surface : après Jetblue, Norse Atlantic tente sa chance à Paris

Après JetBlue, c'est au tour de Norse Atlantic Airways de débarquer à Paris. Après avoir longtemps fait figure d'Arlésienne, puis avoir vu son émergence balayée par la crise, le low cost long-courrier refait surface. Mais les acteurs semblent plus modestes dans leurs ambitions, bien décidés à consolider leur marché avant tout, à l'image de ce que peut faire la compagnie aérienne low-cost française French Bee depuis quelques années.

Métropoles régionales : qui va payer la facture des « RER Macron » ?

L'annonce du président de la République de lancer l'équivalent du RER dans dix grandes villes françaises n'est pas une nouveauté, mais érige au rang de priorité des chantiers parfois déjà engagés qui s'annoncent longs et onéreux. Surtout, la question du financement risque de raviver une guerre de tranchée entre métropoles et régions, toutes deux autorités organisatrices de mobilité. Le Conseil d'orientation des infrastructures (COI) « travaille en ce moment à identifier les projets qui pourront être lancés en premier. Il devrait rendre ses conclusions d'ici un mois», selon Matignon. Si Emmanuel Macron n'a pas donné de montant d'investissement, ni d'indication sur les villes sélectionnées, le ministre des Transports, Clément Beaune, a évoqué lundi sur RMC des « projets relativement mûrs »à Strasbourg, Lille, Bordeaux ou Toulouse. Décryptage avec le détail des projets réalisé par nos bureaux régionaux.

Pour Christine Lagarde (BCE), le pic de l'inflation n'a pas encore été atteint en Europe

Christine Lagarde , présidente de la Banque centrale européenne (BCE), serait « surprise » de voir l'inflation de la zone euro avoir atteint un sommet en octobre même si la croissance des crédits accordés tant aux entreprises qu'aux ménages ralentit. Les taux d'intérêt restent, selon elle, « le principal outil de lutte contre l'inflation ».

Joe Biden obligé de demander au Congrès d'empêcher une grève géante dans le fret ferroviaire

Joe Biden demande au Congrès de légiférer « sans délai » pour éviter une potentielle grève majeure du fret ferroviaire alors que les négociations entre partenaires sociaux sur un nouvel accord de branche sont dans l'impasse. Il estime qu'un « arrêt complet du rail » ravagerait l'économie américaine.

ARTICLE BONUS- ENTRETIEN AVEC JEAN-RENÉ CAZENEUVE (RAPPORTEUR DU BUDGET) «Nous sommes opposés à cette taxation généralisée des entreprises qui est injuste »

