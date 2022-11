Pour Christine Lagarde (BCE), le pic de l'inflation n'a pas encore été atteint en Europe

L'Europe n'en a pas fini avec l'inflation alors que la hausse des prix a atteint son plus haut niveau en octobre, à 10,6% ou 5% si l'on ne prend pas en compte les prix de l'énergie et des denrées alimentaires.

Christine Lagarde, présidente de la BCE, lors d'une audition devant le Parlement européen, ne voit en effet pas de ralentissement : « J'aimerais voir l'inflation avoir culminé en octobre mais je pense qu'il y a trop d'incertitude » pour supposer que c'est le cas, ce qui « me surprendrait évidemment ». L'incertitude concerne en particulier la « répercussion du coût élevé de l'énergie sur les prix de détail ». Elle ajoute : « Dans l'immédiat « mes meilleurs économistes (au sein de la BCE) » voient encore le risque d'une inflation « en hausse ». Dans ce contexte les taux d'intérêt « sont et resteront le principal outil de lutte contre l'inflation ». Pour le gouverneur de la Banque de France, Villeroy de Galhau, le pic d'inflation devrait être atteint d'ici à la fin du premier semestre 2023.

La BCE va de nouveau relever ses taux en décembre

La BCE a ainsi relevé ses taux de deux points de pourcentage depuis juillet, ce qu'elle n'a jamais fait aussi brusquement de toute son histoire. La prochaine hausse est programmée en décembre lors de la dernière réunion de l'année, mais selon une ampleur probablement moindre que les augmentations de 0,75% en septembre et octobre, selon les observateurs.

Aux États-Unis, la Réserve fédérale a commencé à relever les taux plus tôt et de manière plus agressive, estime désormais qu'un rythme plus lent de hausse des taux pourrait « bientôt être approprié ».

Les conséquences sont là : la croissance des crédits accordés en Europe par les banques au secteur privé a légèrement décéléré en octobre, pour la première fois depuis mars. Celle des crédits accordés aux ménages, en comprenant les prêts pour la consommation et le logement, a ralenti à 4,2%, poursuivant un ralentissement observé depuis mai. Ce qui pouvait suggérer que l'inflation avait atteint un pic. Pour Christine Lagarde, il faudra attendre « la disparition progressive des goulots d'étranglement côté offre ».

(Avec AFP)