Les 5 infos business à retenir ce mercredi matin

En 2022, la SNCF devrait exploser son record de bénéfices

La SNCF devrait engranger un profit de 2,2 milliards d'euros, porté par un été exceptionnel avec pas moins de 14 millions de billets longue distance vendus en juillet et août. Une large partie de ses bénéfices devrait être allouée à la modernisation du réseau ferroviaire et à la facture d'électricité qui pourrait tripler.

__________

Lutte contre les feux de forêts : deux nouveaux Canadair attendus en 2026 et 2027

Le « réarmement aérien d'urgence » voulu par Emmanuel Macron pour mieux lutter contre les feux de forêts sera long, très long. Les deux premiers Canadair supplémentaires sont attendus au mieux seulement en 2026 et 2027 alors que cet été, près de 72.000 hectares de forêts ont été détruits par les flammes.

__________

Le prix du pétrole indifférent à la décision russe de ne pas vendre au prix plafond son brut

Le refus de la Russie de vendre du pétrole aux pays appliquant le plafonnement du prix de son baril n'a eu qu'un effet limité sur les cours. D'une part, parce qu'aujourd'hui les principaux clients de la Russie sont l'Inde et la Chine, non adhérents à l'accord, et, d'autre part, les investisseurs restent prudents en raison des risques de récession de l'économie mondiale, synonyme de moindre demande d'or noir.

__________

Après les pays asiatiques, les Etats-Unis envisagent de placer les voyageurs chinois sous surveillance

Alors que les Chinois se ruent sur les sites de voyages, les Etats-Unis envisagent de mettre en place des restrictions d'entrée sur leur territoire. C'est déjà le cas au Japon et en Inde qui imposent ou vont poser des tests PCR aux visiteurs chinois. En toile de fond, la peur de l'émergence d'un nouveau virus qui échapperait à toute immunité.

__________

Véhicules électriques : Tesla prévoit de réduire sa production en Chine en janvier

La décision du constructeur qui emploie 20.000 salariés sur son site de Shangaï est prise dans un contexte de forte hausse des contaminations de Covid-19 et d'une baisse de la demande pour ses modèles.

__________

ARTICLE BONUS - Après une année 2022 en demi-teinte, la French Tech au défi de sa résilience

Bonne lecture et très bonne journée.

La rédaction