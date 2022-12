Après les pays asiatiques, les Etats-Unis envisagent de placer les voyageurs chinois sous surveillance

Il ne va pas être simple pour les Chinois de voyager même si la Chine va lever les quarantaines à l'arrivée dans le pays à partir du 8 janvier. Depuis samedi 24 décembre, l'Inde impose des tests PCR pour les voyageurs venant de Chine, comme le font aussi la Thaïlande, le Japon, la Corée du Sud et Singapour. Le nombre de vols vers le Japon au départ de Chine continentale va être limité et tout passager devra se soumettre à un test Covid dès vendredi. L'île de Taïwan, que la Chine revendique comme faisant partie de son territoire, a également annoncé qu'elle procèderait à des contrôles du virus sur les voyageurs en provenance du continent.

Les Etats-Unis, face aux infections qui s'envolent dans toute la Chine, s'inquiètent aussi : « La communauté internationale est de plus en plus préoccupée par les poussées actuelles de Covid-19 en Chine et par le manque de données transparentes, notamment de données sur les séquences génomiques virales, communiquées par la République populaire de Chine », ont déclaré, sous couvert d'anonymat, des responsables américains.

250 millions de personnes auraient été infectées en Chine depuis le 1er décembre

Selon certaines estimations, 250 millions de personnes auraient été infectées en Chine depuis le 1er décembre. Et c'est le manque de données génomiques qui soulève le plus d'inquiétudes à l'étranger, rendant « de plus en plus difficile pour les responsables de la santé publique de s'assurer qu'ils seront en mesure d'identifier tout nouveau variant potentiel et de prendre des mesures rapides pour réduire la propagation ».

« Protéger le peuple américain »

Les Etats-Unis « suivent les données scientifiques et les conseils des experts en santé publique, consultent leurs partenaires et envisagent de prendre des mesures similaires (...) pour protéger le peuple américain », ont-ils ajouté, citant des préoccupations exprimées par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ainsi que des mesures adoptées par le Japon, l'Inde et la Malaisie.

Fin septembre, la Chine a fait état d'un premier cas de sous-variant BF.7 Omicron. Selon les épidémiologistes, les vaccins restent efficaces pour protéger les personnes contaminées par ce virus de toute forme grave. C'est bien l'émergence d'un nouveau variant qui échapperait à l'immunité qui inquiète les spécialistes. On attend maintenant de savoir si l'espace Schengen prendra des mesures similaire à celles du Japon ou de l'Inde pour éviter une propagation du virus importée par des visiteurs chinois.