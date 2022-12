En 2022, la SNCF devrait exploser son record de bénéfices

Selon Le Parisien, la SNCF va réaliser une année 2022 exceptionnelle avec un profit de 2,2 milliards d'euros. Le précédent record, 1,5 milliard d'euros, qui date de 2017, est explosé. Avec la vente d'Akiem, une filiale de la SNCF, spécialisée dans la location de locomotives, le résultat pourrait être encore plus important avec « une centaine de millions d'euros » supplémentaire.

La direction ne confirme pas ces chiffres qui, précise le quotidien, aurait pu compliquer la sortie de grève des chefs de bord. Et, à l'heure, où le transporteur s'apprête à augmenter en moyenne de 5% ses tarifs et affronte le mécontentement des cheminots, il va devoir faire preuve de pédagogie. La majeure partie de ses bénéfices servira à financer un fonds consacré à la modernisation du réseau ferroviaire. Cette manne servira aussi à payer la facture d'électricité qui pourrait être multipliée par trois. Par ailleurs, la dernière grève des contrôleurs devrait coûter une centaine de millions aux transporteurs.

« De la colère au sein de la compagnie »

De quoi mettre en colère les cheminots comme le pense un cadre de l'entreprise qui s'exprime dans Le Parisien ? : « L'État, qui est notre actionnaire unique, ne peut pas d'un côté appeler systématiquement à la modération salariale, et de l'autre exhorter la direction de régler la grève des cheminots, Si aujourd'hui il y a de la colère au sein de la compagnie, c'est parce que les efforts consentis par les cheminots ne sont pas récompensés. »

Rappelons que les chefs de bord ont obtenu des garanties de la direction pour arrêter leur grève et sauver le Nouvel An. Parmi les mesures promises, la création d'une « direction des chefs de bord » afin de reconnaître les spécificités du métier et d'être plus à l'écoute des problématiques qui pourraient surgir. La prime spécifique pour les chefs de bord va aussi passer de 600 à 720 euros. La direction s'est engagée à embaucher 200 contrôleurs supplémentaires en 2023 en plus des 350 déjà prévus. Enfin, des garanties de déroulement de carrière et de progression de salaires ont été actées par la direction.

La SNCF présentera officiellement ses résultats en février prochain.