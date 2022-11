Les 5 infos business à retenir ce mercredi matin (EDF, cryptomonnaies, Manchester United, photovoltaïque, Goldman Sachs)

EDF : l'AMF valide la renationalisation

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a donné son feu vert mardi au projet de rachat complet de l'énergéticien EDF lancé début octobre par l'Etat français, qui détient déjà 84% du capital de l'entreprise. Les autres actionnaires recevront 12 euros par action. Pour l'Etat, cette opération chiffrée à 9,7 milliards d'euros est stratégique et vise aussi à envoyer un signal de confiance aux investisseurs de dette.

Annonces chocs à Manchester United : les actionnaires envisagent de vendre le club et Cristiano Ronaldo s'en va

Les propriétaires américains du club anglais de Manchester United ont annoncé mardi soir qu'ils étaient ouverts à une vente du club, qui peine à retrouver son lustre d'antan.

Cryptomonnaies : l'Etat de New York interdit le minage utilisant des énergies fossiles

Le minage de cryptomonnaies utilisant de l'électricité provenant d'énergies fossiles vient d'être interdit suite à la promulgation d'une loi, mardi, dans l'Etat de New-York. Le minage de ces actifs numériques, qui s'échangent via un réseau informatique appelé blockchain, est, en effet, accusé de consommer beaucoup d'électricité et de polluer lorsque cette électricité provient de la combustion d'énergies fossiles.

Agen se dote du plus grand parc européen d'éclairage public à énergie solaire

Six mille lampadaires vont être déployés d'ici à 2026 dans l'agglomération d'Agen pour alimenter le plus grand parc d'éclairage public à énergie solaire en Europe. La collectivité investira 11 millions d'euros pour remplacer 7.000 candélabres obsolètes par 6.000 lampadaires à énergie solaire et s'attend à une rentabilité rapide.

ESG : Goldman Sachs sanctionné pour ne pas avoir suivi la procédure

L'autorité de régulation américaine des marchés financiers (SEC) a infligé une amende de 4 millions de dollars à la banque d'affaires américaine pour ne pas avoir respecté la procédure concernant des produits d'investissement censés respecter des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Très en vogue aux Etats-Unis, ces critères font l'objet d'une surveillance accrue par la SEC.

ARTICLE BONUS : Electricité : tout savoir sur les coupures qui pourraient toucher les Français cet hiver pour éviter le blackout

