Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin

La Lituanie confirme l'acquisition de 18 canons Caesar fabriqués par Nexter

Six mois après avoir annoncé au salon Eurosatory une promesse de commande à Nexter, la Lituanie a confirmé avoir signé un contrat pour l'acquisition de 18 canons Caesar 155mmMark II.

« Le risque de conflit social tient plus à l'inflation qu'à la réforme des retraites »

INTERVIEW. Rémi Bourguignon est chercheur et enseignant à l'IAE Paris Est, Université Paris Est-Créteil. Il est un fin connaisseur des syndicats et des conflits sociaux. Pour lui, en 2023, s'il y a des tensions, elles seront essentiellement provoquées par l'inflation qui va continuer à rogner le pouvoir d'achat des Français. La réforme des retraites, même avec un décalage de l'âge à 65 ans, est finalement attendue. Il y a comme une lassitude des Français sur ce sujet.

La Suède prend la présidence de l'UE sur fond de tensions commerciales avec Washington

Le gouvernement conservateur suédois, soutenu par l'extrême droite, prend la présidence de l'UE à partir de dimanche. Favorable au développement du libre-échange, Stockholm va devoir composer avec un climat tendu entre l'Europe et les Etats-Unis dont le plan « Inflation Reduction Act » est dénoncé sur le Vieux continent comme un dispositif protectionniste.

Covid : faut-il vraiment tester les visiteurs chinois ?

Si certains pays imposent ou vont imposer des tests Covid aux visiteurs chinois, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) estime « injustifiée » l''introduction d'un dépistage obligatoire. L'Organisation mondiale de la Santé est beaucoup plus nuancée. L'Europe n'a pas encore annoncé de mesures particulières.

Brésil : Lula entame son 3e mandat avec comme priorité le financement de programmes sociaux

Alors que le Brésil pleure la mort de Pelé, Lula, 77 ans, va débuter dimanche son troisième mandat de président. Dans un premier temps, le gouvernement va s'atteler au financement de programmes sociaux: plus de 33 millions de Brésiliens souffrent de la faim et le pouvoir d'achat des plus pauvres a été fortement entamé par la crise du Covid-19 et par l'inflation.

ARTICLE BONUS - Air France-KLM : des défis encore nombreux en 2023

