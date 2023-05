Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (Casino, TotalEnergies, dette américaine, Tesla, Segault)

Conciliation ouverte avec les créanciers, vente de magasins à Intermarché : le sauvetage de Casino est lancé

Lourdement endetté, le distributeur d'origine stéphanoise a officialisé vendredi son entrée dans une procédure de conciliation avec ses créanciers. Casino a également annoncé un renforcement de son alliance avec Intermarché qui s'accompagne d'une cession d'un certain nombre de magasins en France. La cotation du titre en Bourse reprend.

TotalEnergies, Carrefour... Le climat, nouveau champ de bataille des assemblées générales d'actionnaires

L'assemblée générale (AG) du pétrolier TotalEnergies, qui se tient ce vendredi, braque les projecteurs des ONG et des investisseurs sur la stratégie climat de l'entreprise qui sera jaugée à l'aune de deux résolutions. L'une est déposée par l'entreprise et l'autre par une coalition d'actionnaires institutionnels. En quelques années, le climat est devenu le sujet principal des AG. La matinée s'annonce extrêmement tendue. Des échauffourées entre manifestants et policiers ont eu lieu près de la salle Pleyel à Paris, où doit se tenir l'assemblée générale de TotalEnergies.

Etats-Unis : toujours pas d'accord sur le relèvement du plafond de la dette, le spectre du défaut de paiement se rapproche

Si le président américain Joe Biden a promis jeudi que les Etats-Unis ne se retrouveraient pas en défaut de paiement, les discussions entre démocrates et républicains n'ont toujours pas abouti pour relever le plafond de la dette. L'heure presse pour trouver un accord.

Voiture électrique : Tesla va ouvrir son réseau nord-américain de super-chargeurs à Ford

Tesla va ouvrir son réseau de super-chargeurs aux Etats-Unis et au Canada aux véhicules électriques de Ford à partir de 2024, doublant ainsi le nombre de stations accessibles aux clients du constructeur de Detroit. Le manque de bornes est considéré comme un frein majeur à la transition vers l'électrique aux Etats-Unis.

EXCLUSIF- Le Fonds France Nucléaire à la rescousse de la PME stratégique Segault

Le Fonds France Nucléaire (FFN), géré par Siparex, un groupe de Private Equity, serait à la manœuvre pour donner à Segault un actionnariat français.

