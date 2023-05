Voiture électrique : Tesla va ouvrir son réseau nord-américain de super-chargeurs à Ford

La berline Mustang Mach-E, le pick-up F-150 Lightning et les camionnettes E-Transit, les véhicules électriques de Ford, vont dès 2024 pouvoir bénéficier du réseau de super-chargeurs de Tesla. Comme l'a souligné Jim Farley, le patron de Ford, lors d'une discussion sur Twitter avec Elon Musk, son homologue chez Tesla, « tous les clients actuels et futurs auront accès à 12.000 super-chargeurs de Tesla, des super-chargeurs à grande vitesse ». Ford dispose actuellement d'un réseau d'environ 10.000 bornes de recharge rapide.

Lire aussiTesla : investissements « significatifs » en vue en France

Il n'a pas donné de détails sur les tarifs mais a assuré que le groupe ferait en sorte qu'ils soient « aussi abordables et compétitifs que possible ». L'adaptateur devrait pour sa part coûter « dans les centaines de dollars », a indiqué le patron de Tesla. A partir de 2025, les nouvelles générations de véhicules électriques de Ford seront fabriquées avec un connecteur qui éliminera le besoin d'avoir un adaptateur spécifique pour les bornes de Tesla.

Une volonté de la Maison Blanche pour assurer la transition vers l'électrique

La Maison Blanche avait annoncé en février avoir noué un accord avec le groupe d'Elon Musk pour que le fabricant de voitures électriques ouvre son réseau de bornes de recharge à d'autres marques de véhicules électriques d'ici à la fin 2024. Le manque de chargeurs est en effet considéré comme un frein majeur à la transition vers l'électrique aux Etats-Unis.

Selon le gouvernement, Tesla avait alors accepté d'ouvrir au moins 7.500 chargeurs aux voitures électriques d'autres constructeurs, permettant ainsi à l'entreprise de bénéficier de subventions américaines. L'équipe du président Biden assurait alors que le patron du groupe automobile avait été réactif à la demande de l'exécutif aux principaux acteurs du secteur d'étendre leur réseau de stations de recharge.

« Nous ne voulons pas que le réseau de super-chargeurs de Tesla soit inaccessible aux autres marques », a souligné Elon Musk lors de la discussion avec son homologue jeudi. « Nous voulons qu'il soutienne l'électrification et le transport durable en général ». En février 2022, Tesla avait ouvert en France 16 de ses Superchargeurs, soit 230 points de charge, aux véhicules d'autres marques en échange d'un abonnement.

En France, la barre des 100.000 bornes de recharge devrait être atteinte cette année La barre des 100.000 bornes devrait être passée en France cette année, soit deux ans après la date annoncée. Les bornes à recharge rapide ou « superchargeurs » promettent une recharge en 20 minutes pour passer de 20% à 80% de la batterie. Elles sont essentiellement positionnées sur les aires d'autoroutes et ont été massivement déployées par l'américain Tesla. Mais le secteur où l'enjeu est le plus grand est celui de la recharge dite de « moyenne » durée. Ces bornes sont situées au niveau des lieux de travail ou dans certains espaces publics comme les supermarchés, les restaurants ou les centres commerciaux. Au côté des géants Tesla, Ionity ou Total Energies, l'entreprise Driveco a par exemple annoncé déployer 600 stations et 3.000 points de charge dans les Carrefour Market de France d'ici fin 2024. Un projet de 200 millions d'euros en comptant l'investissement et l'entretien des bornes. Dreamenergy, de son côté, annonce ouvrir des stations de recharge tous les quinze jours. Une multiplication des acteurs qui a permis l'augmentation rapide du nombre de bornes ces dernières années mais dont le succès reste fébrile.

(Avec AFP)