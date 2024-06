Baromètre politique : Mélenchon dépassé, Macron effacé

Jean-Luc Mélenchon n'est plus le meilleur opposant à gauche. L'effet européennes se prolonge pour Raphaël Glucksmann, arrivé en tête des listes de gauche. La cote du chef de file des socialistes décolle dans le baromètre politique Ipsos pour La Tribune Dimanche : il gagne 8 points en un mois et dépasse les Insoumis François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon.

Le député européen apparaît aussi dans cette même étude comme meilleur présidentiable (23 %) que Jean-Luc Mélenchon (16 %). Les deux hommes de gauche restent toutefois loin de la tête du classement des personnalités visant l'accession à la présidence de la République.

Avec 5 points de plus, Édouard Philippe (36 %) reprend la première place à Jordan Bardella (33 %) et devance nettement Marine Le Pen (31 %). Derrière, Gabriel Attal résiste à la dépression de son camp et gagne 5 points. Tout comme Gérald Darmanin, qui s'en tire plutôt bien et apparaît à la cinquième place de ce palmarès.

Côté popularité de l'exécutif, Emmanuel Macron paie l'addition de la déroute aux européennes et d'une dissolution de l'Assemblée qui a plongé son camp dans une perplexité abyssale. Le chef de l'État perd 4 points (28 %). Son impopularité bat donc des records avec 68 %. Si sa cote progresse auprès des sympathisants RN (+2) et LFI (+2), trop contents de la dissolution, elle dégringole chez les socialistes (-12), les écolos (-4), les LR (-12) et chez les électeurs Renaissance, Horizons et MoDem (-9). A contrario, la popularité de Gabriel Attal tient le choc avec 40 % (+1) et dépasse celle du président chez les sympathisants Renaissance, avec 84 % de jugements positifs (+7) contre 75 %.

* Par rapport au baromètre de Mai. Sondage IPSOS pour La Tribune Dimanche effectué les 19 et 20 Juin 2024 auprès d'un échantillon représentatif de 1000 personnes âgées de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine.