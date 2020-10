Télétravail : "une marge de progression considérable"

(Crédits : https://unsplash.com/photos/C3V88BOoRoM)

Selon le sociologue Bruno Marzloff, les petites entreprises, hormis les start-up, sont scotchées au lieu du travail parce qu'un certain nombre d'activités ne sont pas éligibles au télétravail et la notion de contrôle y est souvent plus prégnante. En revanche, il estime qu'associer systématiquement télétravail et travail à domicile est une erreur. Selon lui, le télétravail n'est pas une commodité mais une rupture sociétale.