Acier : Bruxelles annonce des mesures de rétorsion

La riposte européenne passe à la vitesse supérieure. Après le dépôt de plainte contre le l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'Union européenne a annoncé ce mercredi 6 juin qu'elle allait appliquer des mesures de rétorsion contre certains produits américains à partir du premier juillet. La commissaire européenne en charge du commerce Cecilia Malmström, a ainsi déclaré :

"C'est une réponse mesurée et proportionnée à la décision unilatérale et illégale prise par les États-Unis d'imposer des droits de douane sur les exportations européennes d'acier et d'aluminium. Nous regrettons que les États-Unis ne nous aient laissé d'autre choix que de protéger les intérêts de l'UE. "